Maharashtra Weather Updates : ऑक्टोबर हिट गायब, राज्यात सर्वदूर पावसाची शक्यता, ५ दिवस यलो अलर्ट

Maharashtra Weather Updates : राज्यात पुढील तीन ते चार दिवस सर्वदूर पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आलाय.
राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून काही ठिकाणी तुरळक पाऊस पडत आहे. तर काही भागात ढगाळ वातावरण आहे. दरम्यान, शनिवारी आणि रविवारी काही भागात जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. अरबी समुद्रात कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे कोकण किनारपट्टीवर पुढचे दोन दिवस पावसाचा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त केलाय.

