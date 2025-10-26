पावसाचं ठरलंय, थांबायचं नाही! कोकणसह मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात अजून आठवडाभर जोरदार बरसणार

मान्सून देशातून परतला असला तरीही अद्याप अनेक राज्यांमध्ये पाऊस सुरू आहे. महाराष्ट्रात येत्या चार ते पाच दिवसात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. अरबी समुद्रासह बंगालच्या उपसागरातही कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. यामुळे बुधवार २९ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात बहुतांश ठिकाणी पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिलाय. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाच्या पट्ट्याचं चक्रीवादळात रुपांतर होणार असल्याचंही हवामान विभागानं म्हटलंय..कोकण किनारपट्टी, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यामध्ये येत्या चार दिवसात पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. बंगलाच्या उपसागरात कमी दाबाच्या पट्ट्याचं चक्रीवादळात रुपांतर होणार आहे. तर अरबी समुद्रात असलेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे मुंबईसह कोकण किनारपट्टीवर पावसाचा इशारा दिला आहे..कबाली हत्तीनं अडवला रस्ता, १८ तास वाहतूक ठप्प; वाहनांच्या रांगा, VIDEO VIRAL.बंगालच्या उपसागरात असलेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याचे येत्या २४ तासात तीव्र कमी दाबाच्या पट्ट्यात रुपांतर होईल. तर हे चक्रीवादळ मंगळवारी आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकणार आहे.या चक्रीवादळामुळे मराठवाडा आणि विदर्भात पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त केलाय..सध्या अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा मुंबईपासून ४५० किमी अंतरावर आहे. त्याचं रुपांतर तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्रात होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीपासून कमी दाबाचं क्षेत्र दूर असले तरी सोमवारी उत्तर कोकण आणि दक्षिण गुजरातच्या दिशेनं सरकण्याची शक्यता आहे. यामुळे कोकण किनारपट्टीवर बुधवार ते गुरुवारपर्यंत पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे..गोवा, कोकण, मध्य महाराष्ट्र, घाटमाथा, मराठवाड्यासह विदर्भातील काही भागात मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुंबईसह कोकण, मध्य महाराष्ट्र, खान्देश, विदर्भात मध्यम पावसाचा अंदाज आहे. तर दुळे, नंदुरबार, नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहिल्यानगर, बीड, धाराशिव, लातूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, गडचिरोली, वाशिम, यवतमाळ, चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.