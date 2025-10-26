महाराष्ट्र बातम्या

पावसाचं ठरलंय, थांबायचं नाही! कोकणसह मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात अजून आठवडाभर जोरदार बरसणार

राज्यात आणखी आठवडाभर पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळ घोंगावत असल्याची माहिती हवामान विभागानं दिलीय.
सूरज यादव
मान्सून देशातून परतला असला तरीही अद्याप अनेक राज्यांमध्ये पाऊस सुरू आहे. महाराष्ट्रात येत्या चार ते पाच दिवसात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. अरबी समुद्रासह बंगालच्या उपसागरातही कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. यामुळे बुधवार २९ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात बहुतांश ठिकाणी पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिलाय. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाच्या पट्ट्याचं चक्रीवादळात रुपांतर होणार असल्याचंही हवामान विभागानं म्हटलंय.

