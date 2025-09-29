महाराष्ट्र बातम्या

राज्यातील ६ जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट, मराठवाडा-विदर्भात पुढचे २-३ दिवस मुसळधार; हवामान विभागाचा अंदाज

Maharashtra Weather Updates : राज्यात येत्या ४-५ दिवसात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. आज मुंबईसह ६ जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलाय.
maharashtra rain update
maharashtra rain updatesakal
सूरज यादव
Updated on

गेल्या आठवड्याभरापासून राज्यात विशेषत: मराठवाड्यात पावसानं हाहाकार उडाला आहे. जिथं दुष्काळ असतो त्या जिल्ह्यांमध्ये महापूर आल्यानं गंभीर स्थिती निर्माण झालीय. यातच आता हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार येत्या चार दिवसात राज्यात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडेल तर मराठवाडा विदर्भात बहुतांश ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीय.

maharashtra
rain
Weather
Monsoon
weather updates

