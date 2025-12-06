Maharashtra weather : राज्यात थंडी वाढणार की कमी होणार? हवामान विभागाचा ताजा अंदाज

Cold Wave Imd Forecast : डिटवाह चक्रिवादळामुळे अचानक वातावरणात बदल झाल्याने थंडी गायब झाली होती. दरम्यान, राज्यात पुन्हा पुढच्या ४ दिवसात थंडीची लाट येण्याची शक्यता आहे. पहाटे गारठा कायम असला तरी, आकाश निरभ्र होऊन कमाल तापमानात चढ-उतार होत आहे. पुढील दोन दिवसांत राज्याच्या किमान तापमानात हळूहळू घट होत पुन्हा गारठा वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..उत्तरेतील काही राज्यात थंडीची लाट असून राज्यातही तापमानात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. पंजाबच्या अदमपूर येथे देशाच्या सपाट भूभागावरील नीचांकी २ अंश तापमानाची, तर मागच्या २४ तासांमध्ये कर्नाटकातील होनावर येथे उच्चांकी ३५.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. राज्यात कोकणातील रत्नागिरी येथे ३४.५ अंश सेल्सिअस कमाल तापमान नोंदले गेले..धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी ८.६ अंश तापमानाची नोंद झाली. निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात ९.९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. उर्वरित राज्यात पारा १० अंशांच्या पुढे गेल्याने गारठा कमी झाला आहे. आज (ता. ६) राज्यातील किमान तापमानातील वाढ कायम राहून, थंडीचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे..अलीकडे लांबलेल्या परतीच्या पावसामुळे किनारी भागातील हापूस आंबा आणि मासळी हंगामामध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली होती. समुद्रातील वादळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे पावसाची संततधार सुरू होती. ऐन दिवाळीत पावसाचे सावट कायम होते. त्यामुळे स्थानिक मच्छीमारी थंडावली होती. परतीच्या लांबलेल्या पावसामुळे मच्छीमारी हंगाम अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडला होता, तर पाऊस लांबल्याने थंडी लांबण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने आंबा कलमे मोहोरण्याचे लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. त्यानंतर वातावरण निवळून पाऊस थांबल्याने मच्छीमारी हंगाम पूर्वपदावर आला होता..Weather Update : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा; राज्यात तापमान वाढ, पुढचे ४ दिवस हवामानाचा अंदाज.वातावरणातील थंडीच्या प्रमाणात हळूहळू वाढ होऊ लागल्याने यंदाच्या आंबा हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बागायतदारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. एकूणच समाधानकारक चित्र तयार होत असताना आता पुन्हा वातावरणातील बदलामुळे चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. आज दुपारनंतर किनारी भागातील वातावरण बदलून ढगाळ वातावरण निर्माण झाले होते. वारा थांबून अचानक उकाडा जाणवू लागला होता. त्यामुळे पावसाच्या शक्यतेने आंबा बागायतदारांची चिंता वाढली होती. पुन्हा पाऊस झाल्यास फवारणी वाया जाण्याची भीती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.