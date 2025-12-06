महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra weather : राज्यात थंडी वाढणार की कमी होणार? हवामान विभागाचा ताजा अंदाज

Cold Wave : महाराष्ट्रातील थंडी पुढील काही दिवसांत वाढणार की कमी होणार याबाबत हवामान विभागाने ताजा अंदाज जारी केला आहे. तापमानात चढ-उतार राहण्याची शक्यता.
Cold Wave Imd Forecast : डिटवाह चक्रिवादळामुळे अचानक वातावरणात बदल झाल्याने थंडी गायब झाली होती. दरम्यान, राज्यात पुन्हा पुढच्या ४ दिवसात थंडीची लाट येण्याची शक्यता आहे. पहाटे गारठा कायम असला तरी, आकाश निरभ्र होऊन कमाल तापमानात चढ-उतार होत आहे. पुढील दोन दिवसांत राज्याच्या किमान तापमानात हळूहळू घट होत पुन्हा गारठा वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.

