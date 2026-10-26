Maharashtra Weather: चक्रीवादळ अर्नबमुळे विदर्भात पावसाची शक्यता; दुष्काळी परिस्थितीत दिलासा मिळणार?

Cyclone Arnab: आज सकाळी बंगालच्या उपसागरात विकसित झालेले अर्नब चक्रीवादळ २८ ऑक्टोबर रोजी उत्तर आंध्र प्रदेशाच्या किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने (IMD) वर्तवली आहे. या काळात वाऱ्याचा वेग ताशी ११५ ते १२५ किमी राहण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी वाऱ्याचे झोत ताशी १४० किमीपर्यंत पोहोचू शकतात. उत्तर हिंद महासागरात यावर्षी निर्माण झालेले हे पहिले चक्रीवादळ आहे..चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे विदर्भासह मध्य भारतातील काही भागांत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २८ ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान विदर्भात पावसाची शक्यता असून, पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यांना याचा फायदा होऊ शकतो. मात्र, पावसाचे प्रमाण आणि प्रत्यक्ष परिणाम याबाबत पुढील हवामान अंदाज महत्त्वाचे ठरणार आहेत..Bay of Bengal Cyclone : बंगालच्या उपसागरात तीव्र चक्रीवादळाचे संकेत; राज्यात पावसाचा अलर्ट, अनेक जिल्ह्यांना येलो अलर्ट.यंदाचा पावसाळा विदर्भासाठी अत्यंत प्रतिकूल ठरला. गेल्या चार महिन्यांत या भागात केवळ ६८७ मिमी पावसाची नोंद झाली, तर सरासरी पावसाचे प्रमाण ९३७ मिमी आहे. म्हणजेच सरासरीच्या तुलनेत सुमारे २६ टक्के कमी पाऊस झाला. तब्बल १८ वर्षांनंतर विदर्भात पावसाळ्यात इतकी मोठी तूट नोंदवण्यात आली आहे..पावसातील मोठ्या तुटीमुळे विदर्भातील अनेक भागांना पाणीटंचाई आणि शेतीविषयक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे होणारा संभाव्य पाऊस काही प्रमाणात दिलासा देऊ शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.