महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update: राज्यात पावसाची उघडीप; 'या' जिल्ह्यांना यलो अलर्ट, हवामान विभागाचा ताजा अंदाज जारी

Monsoon Update : राज्यात हलका ते मध्यम पाऊस होत असला तरी बहुतांश भागांत अद्याप समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. कोकणात मागील पंधरा दिवसांपासून पावसाची उघडीप असून, पुढील काही दिवस दमट आणि उष्ण हवामान राहण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Rain Update

Maharashtra Rain Update

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Maharashtra Rain Update : राज्यात मागील काही दिवसांपासून पावसाच्या हलक्या ते मध्यम सरी बरसत असल्या, तरी बहुतांश भागांत अद्यापही समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. अनेक ठिकाणी ऊन-सावल्यांचा खेळ सुरू असून, वातावरणात दमटपणा जाणवत आहे. पावसासाठी पोषक वातावरण तयार होत असले तरी सर्वदूर जोरदार पाऊस पडताना दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष आता चांगल्या पावसाकडे लागले आहे.

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