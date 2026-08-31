Maharashtra Weather Update: राज्यात पावसाची उघडीप; 'या' जिल्ह्यांना यलो अलर्ट, हवामान विभागाचा ताजा अंदाज जारी

Maharashtra Rain Update : राज्यात मागील काही दिवसांपासून पावसाच्या हलक्या ते मध्यम सरी बरसत असल्या, तरी बहुतांश भागांत अद्यापही समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. अनेक ठिकाणी ऊन-सावल्यांचा खेळ सुरू असून, वातावरणात दमटपणा जाणवत आहे. पावसासाठी पोषक वातावरण तयार होत असले तरी सर्वदूर जोरदार पाऊस पडताना दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष आता चांगल्या पावसाकडे लागले आहे..कोकणात पावसाची उघडीपमागील पंधरा दिवसांपासून कोकणातील अनेक भागांत पावसाने उघडीप घेतली आहे. काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरी पडत असल्या, तरी दिवसभर उन्हाचा चटका जाणवत आहे. सध्या कोकणासाठी कोणताही विशेष पावसाचा इशारा देण्यात आलेला नाही. पुढील काही दिवस या भागात कोरडे, दमट आणि उष्ण हवामान कायम राहण्याचा अंदाज आहे..Maharashtra Rain Alert : राज्यात पावसाचा जोर कायम, 'या' जिल्ह्यांवर अतिवृष्टीचे मोठे संकट; हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट .उत्तर महाराष्ट्रात उष्ण आणि दमट वातावरणउत्तर महाराष्ट्रातही पावसाची उघडीप कायम आहे. बहुतांश भागांत उष्ण आणि दमट हवामान जाणवत असून, पुढील काही दिवस मोठ्या पावसाची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शेतीच्या दृष्टीने चांगल्या पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे..पश्चिम महाराष्ट्रात तुरळक सरींची शक्यतापुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, या भागासाठी कोणताही विशेष अलर्ट जारी करण्यात आलेला नाही. काही ठिकाणी पावसाची तूट असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे..Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पाऊस उघडीप देणार; पुढील ४ दिवसांचा हवामान अंदाज आला,पुण्याला मात्र ऑरेंज अलर्ट.हिंगोली-नांदेडला यलो अलर्टमराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, लातूर आणि धाराशिवमध्ये हलका ते मध्यम तसेच वादळी पावसाचा अंदाज आहे. हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. या भागात 30 ते 40 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी जोरदार सरींचाही अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.