Maharashtra Weather : राज्यात विजांसह पावसाची शक्यता; पुढील ५ दिवसांचा हवामान अंदाज

Maharashtra Rain Forecast : राज्यात पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला असून, आज (ता. १४) कोकण आणि विदर्भातील काही भागांत जोरदार पावसाची शक्यता आहे. पालघर, ठाणे, नंदुरबार आणि नाशिक घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलढाणा आणि नागपूर जिल्ह्यांत विजांसह पावसाचा अंदाज आहे. उर्वरित भागांत हलक्या ते मध्यम सरींची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..पुणे, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी ढगाळ हवामानासह हलक्या सरी पडण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, मंगळवारपासून राज्यातील पावसाचा जोर कमी होण्याचा अंदाज आहे. जालना, बीड आणि सोलापूर जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी हलक्या सरी पडू शकतात. बुधवारी सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांत, तर गुरुवारी अहिल्यानगर, पुणे, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे..Heavy Rain Maharashtra : राज्यात २० जिल्ह्यांना ऑरेंज, येलो अलर्ट; कमी दाबाच्या क्षेत्राचा विदर्भावर परिणाम, पाऊस पुन्हा धुमाकूळ घालणार.मॉन्सूनचा आस सध्या अरबी समुद्रापासून गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर छत्तीसगडमार्गे झारखंडपर्यंत आहे. बंगालच्या उपसागरातील चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम असली तरी त्याचा प्रभाव काहीसा कमी झाला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत राज्यात पावसाचा जोर कमी-अधिक राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.