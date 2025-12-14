महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Alert : राज्यात गारठा वाढला, ७ जिल्ह्यांत थंडीच्या लाटेचा इशारा; तुमच्या जिल्ह्यांत कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

Cold Wave Conditions Grip Maharashtra : कोकणातही गारठा वाढला असून मुंबईत किमान तापमान १५–१८°C दरम्यान राहील. उत्तर महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्यांत थंडीची लाट असून नागरिकांना विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
Cold wave conditions grip Maharashtra as winter temperatures drop across Pune, Nashik, Mumbai, and North Maharashtra districts.

Cold wave conditions grip Maharashtra as winter temperatures drop across Pune, Nashik, Mumbai, and North Maharashtra districts.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यात थंडीचा कडाका वाढला आहे. त्यामुळे मध्य महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांमध्ये थंडीच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही थंडी कायम राहणार आहे. धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर , पुणे आणि सोलापूर या सात जिल्ह्यांमध्ये थंडीच्या लाटेचा हवामान विभागाने इशारा दिला आहे. आज तुमच्या भागात कसे हवामान असेल हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
pune
IMD
Weather Department
Weather Update maharashtra
Maharashtra Weather Alert

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com