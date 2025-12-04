महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update : राज्यात थंडीची लाट ओसरली, मात्र गारठा कायम राहणार; जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यांत कसे असेल हवामान?

Maharashtra Cold Wave : मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भात किमान तापमान कमी राहून गारठा जाणवत आहे. निफाडमध्ये सर्वात कमी ८.५°C तापमान नोंदले गेले असून घाटमाथ्यावर थंडी वाढत आहे. दक्षिण भारतात अतिवृष्टीचा इशारा कायम असून उत्तर भारतातील हिमवर्षाव होत आहे.
Latest Maharashtra weather update as cold wave weakens; Ditwah cyclone impact and rainfall alerts across southern states.

दक्षिण भारतात 'डिटवाह' चक्रीवादळाचा प्रभाव कमी झाला आहे याचा परिणाम महाराष्ट्रातील हवामानावरही झाला आहे.राज्यात आकाश निरभ्र होत आहे. दरम्यान उत्तरेकडील थंड वारे कमी झाले असून राज्यात असून थंडीची लाट ओसरण्याची शक्यता आहे मात्र गारठा कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.

