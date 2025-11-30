महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update : राज्यात अचानक थंडी वाढली, पण 'या' जिल्ह्यांत बसणार पावसाचा तडाखा; आज कसे असेल हवामान?

Cyclone Ditwah Impact : सोलापूर, धुळे आणि भंडारा येथेही तापमान ९–१०°C च्या दरम्यान नोंदले गेले. बंगालच्या उपसागरातील ‘डिटवाह’ चक्रीवादळ आज तमिळनाडू-आंध्र प्रदेश किनारपट्टीला धडकण्याची शक्यता.
Cloudy skies over Maharashtra as Cyclone Ditwah influences weather patterns, leading to a sudden dip in temperatures and chances of light rain in Vidarbha and South Maharashtra.

Yashwant Kshirsagar
  1. उत्तर भारतातून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्रात अचानक थंडी वाढली आहे.

  2. दिटवाह चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे राज्यात आकाश ढगाळ राहण्याचा अंदाज आहे.

  3. परभणी येथे राज्यातील सर्वात कमी ८.६°C तापमान नोंदले गेले.

उत्तर भारतातून थंड वारे आल्याने राज्यात अचानकपणे गारठा वाढला आहे. मात्र दक्षिणेकडील राज्यांवर दिटवाह चक्रीवादळाचे संकट घोंघावत असल्यामुळे राज्यात आकाश ढगाळ राहणार असून विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.

