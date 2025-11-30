Maharashtra Weather Update : राज्यात अचानक थंडी वाढली, पण 'या' जिल्ह्यांत बसणार पावसाचा तडाखा; आज कसे असेल हवामान?

Summaryउत्तर भारतातून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्रात अचानक थंडी वाढली आहे.दिटवाह चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे राज्यात आकाश ढगाळ राहण्याचा अंदाज आहे.परभणी येथे राज्यातील सर्वात कमी ८.६°C तापमान नोंदले गेले..उत्तर भारतातून थंड वारे आल्याने राज्यात अचानकपणे गारठा वाढला आहे. मात्र दक्षिणेकडील राज्यांवर दिटवाह चक्रीवादळाचे संकट घोंघावत असल्यामुळे राज्यात आकाश ढगाळ राहणार असून विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे..शनिवारी राज्यात अचानक थंडीत वाढ झाली. परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात राज्यातील सर्वाच नीचांकी ८.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तर सोलापूरमधील जेऊर येथे ९ अंश सेल्सिअस, धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात ९.१ तर भंडारा येथे १० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. किमान तापमान घटल्याने हुडहुडी वाढली आहे. .बंगालच्या उपसागरात घोंगावणारं ‘डिटवाह’ चक्रीवादळ आज (30) उत्तर तमिळनाडू-दक्षिण किनारपट्टी आंध्र प्रदेशात पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विदर्भ आणि दक्षिण महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी रिमझिम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. .FAQs 1. आज महाराष्ट्रात हवामान कसं राहणार? ➡️ राज्यात आकाश ढगाळ राहणार असून काही भागात हलक्या पावसाची शक्यता आहे.2. अचानक थंडी का वाढली आहे? ➡️ उत्तर भारतातून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे तापमानात घट झाली आहे.3. सर्वात कमी तापमान कुठे नोंदले गेले? ➡️ परभणी येथे ८.६°C हे राज्यातील सर्वात नीचांकी तापमान नोंदले गेले.4. दिटवाह चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रावर किती परिणाम होणार? ➡️ या चक्रीवादळामुळे विदर्भ आणि दक्षिण महाराष्ट्रात रिमझिम पाऊस पडू शकतो.5. पावसाची शक्यता कोणत्या भागांत आहे? ➡️ विदर्भ आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील काही ठिकाणी हलका पाऊस अपेक्षित आहे.6. तापमान आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे का? ➡️ थंड वारे चालू राहिल्यास तापमानात आणखी थोडी घट होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.