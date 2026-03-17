Maharashtra Heatwave: अलर्ट! राज्यात जोरदार वाऱ्यासह पावसाची शक्यता, उष्णतेची लाट ओसरली

पुणे: राज्यात पावसाला पोषक हवामान होताच उष्णतेची लाट काहीशी ओसरली आहे. मात्र उन्हाचा चटका आणि उकाडा तापदायक ठरत आहे. अनेक शहरांमध्ये कमाल तापमान ३५ ते ४० अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान नोंदवले गेले आहे. मंगळवारी (१७ मार्च) सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या २४ तासांतील तापमान नोंदींनुसार विदर्भ आणि मराठवाडा भागात उष्णतेचा प्रभाव अधिक दिसून आला..बुधवारी राज्यात जोरदार वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) हवामान विभागाने दिला आहे. उर्वरित राज्यात विजांसह पावसाची शक्यता आहे..मराठवाड्यापासून मनारच्या आखातापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. मंगळवारी (ता. १७) सकाळी ८.३० पर्यंतच्या २४ तासांमध्ये वाशीम येथे देशातील उच्चांकी ४०.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. राज्यातील उष्णतेची लाट काहीशी कमी झाली असून मंगळवारी (ता. १७) वाशीम आणि जेऊर येथे ४० अंशांपेक्षा अधिक, अमरावती, वर्धा, ब्रह्मपुरी, सोलापूर येथे ३९ अंशापेक्षा अधिक तापमानाची नोंद झाली. निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात राज्यातील नीचांकी १०.६ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले..बुधवारी कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, मध्य महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांत ताशी ३० ते ५० किलोमीटर वेगाने वाहणारे वारे, मेघगर्जना, विजांसह वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. तर उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका, उकाडा कायम राहून विजांसह पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.