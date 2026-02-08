Maharashtra Weather Update : पहाटे थंडी, दुपारी उकाडा! महाराष्ट्राच्या हवामानात मोठा बदल, पुढील ५ दिवस कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

महाराष्ट्रात हवामानातील बदल जाणवत आहे. पहाटे थंडी जाणवत असली तरी दुपारी उष्णतेचा कडाका वाढला आहे. राज्याच्या बहुतांश भागांत कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअसच्या आसपास पोहोचले असून, उकाडा वाढला आहे. हवामान विभागाने (IMD) पुढील पाच दिवसांत हवामानात बदल होण्याची शक्यता वर्तवली आहे, ज्यात अनेक भागांत पावसाची शक्यता आहे. .मागील २४ तासांतील स्थितीकोकण किनारपट्टीवर उष्णतेचा चटका वाढला आहे. रत्नागिरी येथे राज्यातील सर्वाधिक कमाल तापमान ३५.६ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले आहे. अलिबागमध्ये ३४ अंश सेल्सिअस इतके तापमान होते. दुसरीकडे, राज्याच्या इतर भागांत किमान तापमानात घट झाली आहे. जेऊर येथे सर्वात कमी ११ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले. .पुढील अंदाजराज्यात सध्या हवामान कोरडे आहे, परंतु उत्तर कोकणात पुढील दोन दिवस किमान तापमानात घट होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर तापमान स्थिर राहून ३ ते ४ अंशांनी आणखी घट होऊ शकते. विदर्भ आणि मराठवाड्यात उन्हाचा चटका वाढण्याचा अंदाज आहे. फेब्रुवारीच्या मध्यापासून (म्हणजे १५ फेब्रुवारीनंतर) तापमानात मोठी वाढ होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..Maharashtra Weather Update : फेब्रुवारीच्या पहिल्याच दिवशी वातावरणात बदल, IMD चा इशारा, जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान?.हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात राज्यात सरासरीपेक्षा जास्त तापमान राहण्याची शक्यता आहे, तर किमान तापमानातही वाढ होऊ शकते. काही भागांत हलका पाऊस किंवा ढगाळ वातावरण राहू शकते, ज्यामुळे उकाडा आणि आर्द्रता वाढेल.नागरिकांनी उकाड्यापासून सावध राहावे, पुरेसे पाणी प्यावे आणि उन्हात जास्त वेळ राहणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.