Maharashtra Rain : मान्सून जाता जाता झोडपणार, महाराष्ट्रात सर्वदूर पावसाची शक्यता; येत्या २-३ दिवसात कसं असेल वातावरण?

Maharashtra Weather Update : मान्सूनचा परतीचा प्रवास पश्चिम राजस्थानमधून अंदाजे १७ सप्टेंबरला सुरू होईल. विदर्भात गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढला आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी रस्ते पाण्याखाली गेले होते.
मान्सूनचा परतीचा प्रवास १५ सप्टेंबरपासून सुरू होणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवलाय. दरम्यान, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्यानं राज्यात येत्या तीन दिवसात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. मान्सूनचा परतीचा प्रवास पश्चिम राजस्थानमधून अंदाजे १७ सप्टेंबरला सुरू होईल. विदर्भात गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढला आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी रस्ते पाण्याखाली गेले होते. वर्धा, चंद्रपूर, यवतमाळ, बुलढाणा जिल्ह्यात अनेक नद्यांना पूर आला आहे.

