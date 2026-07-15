राज्यात पुढील ४-५ दिवसात तुरळक आणि मध्यम स्वरुपाचा पाऊस; २१ जुलैनंतर तीव्रता वाढणार

आठवड्याभरापासून पावसाने विश्रांती घेतली होती. आज सकाळी काही ठिकाणी पावसाची रिपरिप झाली. मात्र येत्या चार ते पाच दिवसात काही ठिकाणी तुरळक तर काही ठिकाणी मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. राज्यात तुरळक आणि मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडेल. मात्र सध्या तरी मुसळधार पावसाची शक्यता नसल्याचंही हवामान विभागानं स्पष्ट केलंय. अजूनही मराठवाड्यासह विदर्भातील काही भागात पावसाची प्रतीक्षा आहे..बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झालं आहे. यामुळे पावसाचं प्रमाण कमी झालंय. याच कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे सर्वदूर पाऊस पडण्याची शक्यता कमी आहे. पावसानं विश्रांती घेतल्यानं आकाश निरभ्र झालंंय. परिणामी अनेक ठिकाणी तापमानाचा पारा ३५ पेक्षा जास्त पोहोचण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी तापमान वाढीमुळे उन्हाचा कडाका जाणवत आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना 'ऑक्सिजन' घेऊन फिरावे लागेल! बुलेट ट्रेनसाठी झाडे तोडण्यावरुन न्यायालयाचा सरकारला टोला .येत्या चार पाच दिवसात राज्यात मुसळधार पावसाची शक्यता नाही. मात्र पुण्याचे घाटमाथे रायगड, ठाणे, नाशिक, अहिल्यानगर,संभाजीनगर जालना या ठिकाणी वादळी पावसाची शक्यता आहे परंतु सर्वदूर पाऊस नसेल. या जिल्ह्यांना हवामान विभागाने येलो अलर्ट दिलाय. तर सातारा सोलापूर धाराशिव येलो अलर्ट असला तरी सर्वदूर पाऊस आहे..राज्यात पुढील आठवडाभर तुरळक आणि मध्यम स्वरुपाचा पाऊस काही ठिकाणी असेल. मात्र त्यानंतर २१ ते २२ जुलै नंतर पावसाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. जरी पावसाची तीव्रता वाढली तरी मुसळधार किंवा अतिमुसळधार नसेल असंही हवामान विभागाने सांगितलंय..मराठवाडा कोरडाजुलैच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यात बहुतांश ठिकाणी मुसळधार पावसानं हजेरी लावली. मात्र मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसात मोठी तूट दिसून आलीय. त्यामुळे मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यात मायनस 30 पेक्षा दूर तर सोलापूर पश्चिम विदर्भातही अशीच परिस्थिती आहे.. उत्तर मध्य महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती काही जिल्ह्यात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.