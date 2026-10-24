महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update : कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यातील हवामान बदलणार; चार जिल्ह्यांत पावसाचा अंदाज, आठ जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा

Maharashtra Weather Rain : राज्यात कमी दाबाच्या क्षेत्राचा परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे. कोणत्या चार जिल्ह्यांत पाऊस पडणार आणि आठ जिल्ह्यांना कोणता इशारा दिला आहे, जाणून घ्या.
Rain forecast in four districts of Maharashtra

Rain forecast in four districts of Maharashtra

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

weather news and rain prediction : ऑक्टोबर हिटचा तडाखा वाढला असला तरी परतीचा पाऊस होत नसल्याचे चित्र राज्यात आहे. पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्याने हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे. आज (ता. २४) रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा आणि कोल्हापूर या चार जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज आहे. तर पालघर, ठाणे, मुंबई आणि रायगड या चार जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामान राहण्याची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट दिला आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Weather
Weather Update maharashtra
weather updates
Maharashtra Weather Alert
Maharashtra weather update
Maharashtra weather updates
Maharashtra weather news
Bay of Bengal monsoon
Karmala weather update
Maharashtra weather forecast
monsoon impacts on Maharashtra weather
weather updates Maharashtra

Related Stories

Rain Forecast Maharashtra District Rain Prediction
India weather forecast October 10
IMD weather forecast October 8 heavy rain alert
Maharashtra Weather Forecast: Rain Likely in Several Districts
Marathi News Esakal
www.esakal.com