Maharashtra Weather Update : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्ट्याचा महाराष्ट्रावर आणखी परिणाम होणार, हवामान विभागाचा अंदाज

Rain Alert Maharashtra : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे राज्यात पावसाला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. आज (ता. ३) राज्यातील २० जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता असून, सात जिल्ह्यांना वादळी पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, लातूर, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यांसह पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे..बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या ‘मुरासू’ चक्रीवादळामुळे राज्यात पावसासाठी अनुकूल स्थिती निर्माण झाली आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांत पावसाचा जोर राहण्याची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात अंशतः ढगाळ हवामान राहून तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे..पावसाळी वातावरणामुळे राज्यातील कमाल तापमानात घट झाली आहे. सोमवारी (ता. २) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत रत्नागिरी येथे राज्यातील उच्चांकी ३६.७ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. डहाणू येथे ३४.३, अमरावती येथे ३४.६, तर अकोला येथे ३४ अंश सेल्सिअस तापमान होते. गोंदिया येथे राज्यातील नीचांकी १७.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..दरम्यान, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पावसाच्या सरी कोसळल्या. पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथे १३० मिलिमीटर, तर बारामती येथे ८० मिलिमीटर पाऊस झाला. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणी अतिवृष्टीची नोंद झाली. पुणे शहरात ४०, पुरंदर येथे ३०, चिंचवड येथे २० मिलिमीटर पाऊस झाला. सातारा, कोल्हापूर, वेल्हे, वडगाव मावळ, दौंड, शिरूर, घोडनदी आणि महाबळेश्वर येथे प्रत्येकी १० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..Pune Weather Update: पुणेकरांसाठी हवामानाची गुड न्यूज! तापमानात घट होणार, पुढील दोन ते तीन दिवस हलक्या पावसाची शक्यता.जिल्हानिहाय पावसाचा अंदाजवादळी पावसाचा येलो अलर्ट : सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, लातूर, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली.विजांसह पावसाची शक्यता : रत्नागिरी, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, परभणी आणि हिंगोली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.