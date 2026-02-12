Maharashtra Weather Update : राज्यात थंडी ओसरली, उन्हाचा तडाखा वाढला, पुढील ४८ तासांत कसे असेल हवामान ? जाणून घ्या

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून थंडीचा कडाका कमी झाला असून उन्हाच्या तडाखा वाढू लागला आहे. आज राज्यात मुंबईसह कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीच्या मध्यावर तापमानात वाढ होत आहे. दरम्यान पुढील ४८ तासांत राज्यात कसे हवामान असेल याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे ते जाणून घेऊया..मुंबई शहर आणि कोकण किनारपट्टीभारतीय हवामान खात्याच्या ताज्या अंदाजानुसार, गुरुवार (१२ फेब्रुवारी २०२६) रोजी मुंबईत आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील. शहरात कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान १९ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. पहाटे थोडा गारवा जाणवला तरी दुपारी उन्हाची तीव्रता वाढेल, ज्यामुळे मुंबईकरांना आता उन्हाचा चटका जाणवू लागेल. हवामान कोरडे राहिल..कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये तापमानात हळूहळू २ ते ३ अंश सेल्सिअसने वाढ होईल. काही भागांत तापमान ३४ ते ३६ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते, जे सामान्यपेक्षा जास्त आहे. यामुळे कोकणवासीयांना उकाड्याचा सामना करावा लागेल..Maharashtra Weather Update : पहाटे थंडी, दुपारी उकाडा! महाराष्ट्राच्या हवामानात मोठा बदल, पुढील ५ दिवस कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडाप्रामुख्याने सूर्यप्रकाशित आणि कोरडे हवामान राहील. किमान तापमानात येत्या ३ दिवसांत १ ते २ अंश सेल्सिअसने वाढ होईल. त्यानंतर तापमानात मोठा बदल अपेक्षित नाही. रात्रीची बोचरी थंडी आता कमी होऊन हवेत उबदारपणा जाणवू लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.