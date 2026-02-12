महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update : राज्यात थंडी ओसरली, उन्हाचा तडाखा वाढला, पुढील ४८ तासांत कसे असेल हवामान ? जाणून घ्या

IMD weather update : राज्यात थंडीचा कडाका कमी होत असून तापमानात हळूहळू वाढ होत आहे. मुंबईत आज आकाश निरभ्र राहून कमाल तापमान सुमारे ३३ अंश सेल्सियस तर किमान १९ अंश सेल्सियस राहण्याची शक्यता आहे.
Clear skies over Mumbai as temperatures rise across Maharashtra, signaling the transition from winter to early summer in February.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून थंडीचा कडाका कमी झाला असून उन्हाच्या तडाखा वाढू लागला आहे. आज राज्यात मुंबईसह कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीच्या मध्यावर तापमानात वाढ होत आहे. दरम्यान पुढील ४८ तासांत राज्यात कसे हवामान असेल याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे ते जाणून घेऊया.

IMD
Weather
Maharashtra Weather Alert
Maharashtra weather update

