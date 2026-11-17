सध्या बंगालच्या उपसागरात हवामानात मोठे बदल होत असून, तेथे तयार झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्राचे चक्रीवादळात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्ये हवामान बिघडू शकते. भारतीय हवामान विभागाने देशातील 13 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. काही भागांत मुसळधार पावसासह जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता असून, वाऱ्यांचा वेग ताशी 100 किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो..दुसरीकडे, या वादळी प्रणालीचा परिणाम महाराष्ट्रातील हवामानावरही होत आहे. राज्यात सध्या थंडीचा जोर वाढू लागला असून, काही भागांत अंशतः ढगाळ वातावरण पाहायला मिळत आहे. मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये सकाळी आणि रात्री गारवा जाणवत आहे. राज्याच्या कमाल तापमानात घट होत असली, तरी किमान तापमानात चढ-उतार सुरू आहेत. आज, मंगळवार 17 नोव्हेंबर रोजीदेखील कमाल आणि किमान तापमानातील हे बदल कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे..निफाडमध्ये सर्वाधिक थंडीराज्यातील अनेक भागांमध्ये पहाटे आणि रात्री थंडी जाणवू लागली आहे. सोमवारी (16 नोव्हेंबर) निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात राज्यातील नीचांकी 11.1 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. धुळे आणि जेऊर येथे 12 अंश, तर परभणी येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठात 12.6 अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवण्यात आले. पुणे, नाशिक, सातारा, गोंदिया आणि यवतमाळ येथेही किमान तापमान 14 अंश किंवा त्यापेक्षा कमी होते..पहाटे थंडी, दुपारी उन्हाचा चटका कायमराज्यात पहाटे आणि रात्री गारवा जाणवत असला, तरी दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका कायम आहे. सोमवारी सकाळपर्यंतच्या 24 तासांत मुंबईतील सांताक्रूझ येथे राज्यातील सर्वाधिक 34.7 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. रत्नागिरीत 34.4 अंश, तर अकोल्यात 34 अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवण्यात आले. राज्यातील अनेक ठिकाणी कमाल तापमान अजूनही 33 अंशांच्या पुढे आहे.हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आज 17 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील काही भागांत अंशतः ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. तसेच कमाल आणि किमान तापमानातील चढ-उतारही कायम राहतील..13 राज्यांमध्ये पावसाची शक्यताहवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, तामिळनाडू, पुदुचेरी, कराईकल, केरळ, माहे, आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा आणि तेलंगणा या दक्षिणेकडील भागांसह अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय तसेच अंदमान-निकोबार बेटांवर पावसाची शक्यता आहे.विशेषतः दक्षिण भारताच्या किनारपट्टीवर वाऱ्यांचा जोर वाढू शकतो. बंगालच्या उपसागरात ताशी 80 ते 90 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज आहे. काही ठिकाणी वाऱ्यांचा वेग ताशी 100 किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे या भागांमध्ये हवामान बिघडण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.