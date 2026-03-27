Maharashtra weather update : दक्षिण महाराष्ट्रात वादळी पावसाची शक्यता; विदर्भात तापमान वाढीचा इशारा

South Maharashtra rain forecast : हवामान खात्याच्या २४ तासांच्या अंदाज मॉडेलच्या मार्गदर्शनानुसार वातावरणातील प्रणाली दक्षिणेकडे सरकताना दिसत आहे. यामुळे दक्षिण महाराष्ट्र तसेच लगतच्या उत्तर कर्नाटक आणि तेलंगणा भागात वादळी पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..या भागांत काही ठिकाणी ढगांची दाटी, विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस पडू शकतो. त्यामुळे शेतकरी आणि नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..दरम्यान, विदर्भातील काही जिल्ह्यांत कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. उष्णतेची लाट जाणवण्याची शक्यता असल्याने दुपारच्या वेळेत बाहेर पडताना नागरिकांनी काळजी घ्यावी, असेही सांगण्यात आले आहे..Maharashtra Weather Update : पुढील ३ दिवस धोक्याचे ! राज्यातील 'या' भागांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा, हवामान विभागाचा अलर्ट जारी.हवामानातील या बदलामुळे राज्यात पुढील काही दिवस एका बाजूला वादळी पावसाचे वातावरण तर दुसऱ्या बाजूला उष्णतेची तीव्रता अशी दुहेरी स्थिती पाहायला मिळू शकते. त्यामुळे हवामान खात्याच्या पुढील सूचनांकडे लक्ष ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.