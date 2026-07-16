Maharashtra Weather Update : मध्य महाराष्ट्र- मराठवाड्यात विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता, 'या' जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी

Thunderstorm and Rain Alert Across Maharashtra : राज्यात उन्हाचा चटका वाढला असतानाच हवामान विभागाने मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात आज तुरळक ठिकाणी सोसाट्याच्या वाऱ्यासह विजांचा कडकडाट आणि वादळी पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता असून, विदर्भात मात्र उकाडा आणि उन्हाचा चटका कायम राहणार आहे..मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा जम्मूपासून देहरादून, शाहजहानपूर, पटना, बंकुरा येथून पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहार परिसरात समुद्रसपाटीपासून ९०० मीटर उंचीवर चक्राकार वारे फिरत आहेत. गुजरात परिसरात ३.१ ते ५.८ किलोमीटर उंचीवर तर उत्तर प्रदेशात ५.८ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. (Monsoon Update) .राज्यातील अनेक भागांत पावसाने उघडीप दिल्याने कमाल तापमान ३३ ते ३७ अंशांच्या दरम्यान आहे. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात ढगाळ हवामानासह हलक्या सरी पडत आहेत, तरीही उकाडा तापदायक ठरत आहे..Low Pressure Area Bay of Bengal : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार, चार दिवसात पुन्हा पाऊस सक्रिय होणार; ढगफुटीसदृश पावसाची शक्यता.आज मध्य महाराष्ट्रातील सातारा, सोलापूर आणि मराठवाड्यातील धाराशिव जिल्ह्यात विजांसह सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांचा कडकडाटासह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित भागांत हलक्या सरींसोबत उन्हाचा चटका कायम राहील..बंगालच्या उपसागरात ओडिशा आणि पश्चिम बंगालच्या किनाऱ्यालगत बुधवारी कमी दाब क्षेत्र तयार झाले आहे. समुद्रसपाटीपासून ७.६ किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वारे सक्रिय आहेत. उद्या (ता. १७) पर्यंत या प्रणालीची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने शेतकरी, पर्यटक आणि नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.