महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update : मध्य महाराष्ट्र- मराठवाड्यात विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता, 'या' जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी

Monsoon System : सातारा, सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होऊन त्याची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.
Monsoon Rain 

Monsoon Rain 

esakal

Yashwant Kshirsagar
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Thunderstorm and Rain Alert Across Maharashtra : राज्यात उन्हाचा चटका वाढला असतानाच हवामान विभागाने मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात आज तुरळक ठिकाणी सोसाट्याच्या वाऱ्यासह विजांचा कडकडाट आणि वादळी पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता असून, विदर्भात मात्र उकाडा आणि उन्हाचा चटका कायम राहणार आहे.

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