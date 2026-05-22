Vidarbha Heatwave Alert : विदर्भात उष्णतेच्या लाटेचा ‘रेड अलर्ट’ तर 'या' भागांत पावसाची शक्यता, आज तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान?

राज्यात उन्हाचा कडाका वाढला असून विदर्भात उष्णतेची लाट कायम आहे. अकोला, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यांत पुढील तीन दिवस अतितीव्र उष्णतेच्या लाटेचा 'रेड अलर्ट' देण्यात आला आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य महाराष्ट्रात मात्र पावसासाठी अनुकूल हवामान तयार झाले असून काही जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता आहे..विदर्भातील अकोला, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यात गुरूवारी काही ठिकाणी ऊन असह्य झाले आहे. या तीन जिल्ह्यांत पुढील तीन दिवस अतितीव्र उष्णतेच्या लाटेचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. त्यानंतर दोन दिवस ऑरेंज अलर्ट राहील. यवतमाळ, नागपूर, गडचिरोली, गोंदीया आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांत पुढील पाच दिवस उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे..Monsoon Weather Alert : पुढचे ८ दिवस इशारा! पश्चिम महाराष्ट्रात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस, विदर्भात उष्णतेची लाट; शेतकऱ्यांना कृषी विभागाचा महत्त्वाचा सल्ला.मध्य महाराष्ट्रात पावसाची शक्यतामध्य महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता वाढली आहे. पुणे, कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात काही ठिकाणी वादळी पावसाचा अंदाज आहे. कोल्हापूर, सिंधुदूर्ग आणि रत्नागिरीत पुढील पाच दिवस ढगाळ हवामानासह हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ठाणे, रायगड, नाशिक, अहमदनगर (अहिल्यानगर), सांगली, सोलापूर, बीड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांत पुढील तीन दिवस हलक्या पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. .मॉन्सूनचा प्रवास थबकलामॉन्सूनचा प्रवास आजही थबकला आहे. मात्र, मॉन्सूनच्या पुढील वाटचालीसाठी हवामान अनुकूल असल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. पुढील ३ ते ४ दिवसांत मॉन्सून अंदमान समुद्राचा उरलेला भाग, नैऋत्य अरबी समुद्राचा काही भाग, कोमोरिन भाग, नैऋत्य व आग्नेय बंगालचा उपसागर आणि पूर्वमध्य बंगाल उपसागराचा काही भाग व्यापण्याची शक्यता आहे.