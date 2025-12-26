महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update : राज्यात थंडी कायम, तुमच्या जिल्ह्यात आज कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

Cold wave Maharashtra : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्रात थंडी कायम राहणार आहे. किमान तापमानात चढ-उतार असला तरी विदर्भ व मराठवाड्यात फारसा बदल होणार नाही. कोकण किनारपट्टीवर अंशतः ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता आहे.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यात उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे राज्यात थंडी कायम आहे, किमान तापमानात चढ-उतार होण्याचे संकेत असले तरी राज्यातील काही भागांत आज थंडी कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे विदर्भ आणि मराठवाड्यात तापमानात फारसा बदल होणार.कोकण किनारपट्टीवर अंशतः ढगाळ वातावरणतर राहणार आहे.

IMD
weather forcast
Cold

