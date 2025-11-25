Maharashtra Weather : राज्यात ऐन हिवाळ्यात थंडी गायब, 'या' जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता; जाणून घ्या तुमच्या भागात आज कसे असेल हवामान?

Summaryउत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचा प्रवाह कमी झाल्याने राज्यातील हिवाळी थंडी कमी होऊन तापमानात वाढ झाली आहे.कोकण व मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची आज शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये ढगाळ आकाश व हलका पाऊस संभवतो..Maharashtra Rain Forecast : उत्तरेकडील थंड वाऱ्याचा प्रवाह कमी झाल्याने राज्यात ऐन हिवाळ्यात थंडी गायब झाली असून तापमानात वाढ झाली आहे. यामुळे पावसाला पोषक वातावरण तयार झाले आहे. आज (ता. २५) कोकण, मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. तसेच राज्यातील किमान तापमानातील वाढ कायम राहणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. .महाराष्ट्रातील कोकणासह दक्षिण भारतातही पावसाला पोषक वातावरण तयार झाले आहे. राज्यात ढगाळ वातावरण आहे. ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांत ढगाळ आकाश, विजांसह हलक्या पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. .पुण्यात आज मंगळवारी ढगाळ वातावरण राहणार असून किमान तापमान १८ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. उत्तर महाराष्ट्र थंडीने अक्षरशः गारठला होता. परंतु राज्यातील ढगाळ वातावरणामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील कमाल आणि किमान तापमानात वाढ झाली आहे. .Winter Weather Severe : पुढील आठ दिवस हाडे गोठवणारी थंडी पडणार, वेधशाळेचा अंदाज; थंडीची लाट कायम.मराठवाड्यात सोमवारी ढगाळ हवामान होते. यामुळे थंडी कमी झाली आहे.आज मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर येथे निरभ्र आकाश राहण्याचा अंदाज आहे. विदर्भातही किमान आणि कमाल तापमानात वाढ होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे थंडी कमी होणार असून नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. नागपूरमध्ये कमाल तापमान ३०अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान १६ अंश सेल्सिअस इतके राहण्याची शक्यता आहे..FAQs प्र.1: राज्यात हिवाळ्यात थंडी का कमी झाली आहे? उ: उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचा प्रवाह कमी झाल्यामुळे तापमान वाढले आणि थंडी कमी झाली आहे.प्र.2: आज महाराष्ट्रात कुठे पावसाची शक्यता आहे? उ: कोकण, मध्य महाराष्ट्र तसेच ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांत हलक्या पावसाची शक्यता आहे.प्र.3: पुण्यातील आजचे हवामान कसे असेल? उ: पुण्यात आज ढगाळ वातावरण राहणार असून किमान तापमान सुमारे १८°C राहण्याची शक्यता आहे.प्र.4: उत्तर महाराष्ट्रातील तापमानात काय बदल झाला आहे? उ: ढगाळ हवामानामुळे तिथे कमाल व किमान तापमानात वाढ झाली असून थंडी कमी झाली आहे.प्र.5: विदर्भात तापमानाचा काय अंदाज आहे? (What is the temperature forecast for Vidarbha?)उ: विदर्भात तापमान वाढण्याची शक्यता असून थंडी आणखी कमी होईल.प्र.6: नागपूरचे अंदाजित तापमान किती असेल? (What is the expected temperature in Nagpur?)उ: नागपूरमध्ये कमाल तापमान सुमारे ३०°C आणि किमान तापमान सुमारे १६°C अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.