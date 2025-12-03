महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Winter Session 2025 : विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासून; ऐन थंडीत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरुन राजकीय वातावरण होणार गरम

Maharashtra Assembly session : अतिवृष्टीमधील नुकसानभरपाई आणि शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा गाजणार आहे. काही नेत्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. मुद्द्यांच्या तीव्रतेमुळे हिवाळ्यात राजकीय वातावरण तापण्याची अपेक्षा आहे.
Maharashtra Legislature building in Nagpur prepared for the upcoming Winter Session focusing on major political and farmers’ issues.

Yashwant Kshirsagar
महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन यंदा नेहमीप्रमाणे नागपूरमध्ये होणार आहे मात्र हे अधिवेशन केवळ ८ दिवस चालणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. अधिवेशनात अतिवृष्टी ते शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सारखे महत्त्वाचे मुद्दे गाजणार आहे. आज झालेल्या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ८ ते १४ डिसेंबरदरम्यान हे अधिवेशन चालणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला.

