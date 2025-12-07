महाराष्ट्र बातम्या

राज्याची आर्थिक स्थिती ओढाताणीची पण..., विरोधकांच्या आरोपांना मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं उत्तर; पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले?

राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये सोमवारपासून सुरू होत असून अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. फडणवीस यांनी विरोधकांच्या आरोपांनाही सविस्तर उत्तर दिलं.
राज्याचं हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून नागपूरमध्ये होत आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. तसंच सरकारवर अनेक आरोप केले. विरोधी पक्षनेत्याशिवाय इतिहासात पहिल्यांदाच अधिवेशन होतंय. यावरूनही विरोधकांनी आरोप केले. राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली असल्याची टीका महाविकास आघाडीने केली. मविआच्या पत्रकार परिषदेनंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मविआची पत्रकार परिषद ही निराशेने भरलेली आणि त्रागा करणारी होती अशा शब्दात सुनावलं.

