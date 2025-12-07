राज्याची आर्थिक स्थिती ओढाताणीची पण..., विरोधकांच्या आरोपांना मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं उत्तर; पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले?

राज्याचं हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून नागपूरमध्ये होत आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. तसंच सरकारवर अनेक आरोप केले. विरोधी पक्षनेत्याशिवाय इतिहासात पहिल्यांदाच अधिवेशन होतंय. यावरूनही विरोधकांनी आरोप केले. राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली असल्याची टीका महाविकास आघाडीने केली. मविआच्या पत्रकार परिषदेनंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मविआची पत्रकार परिषद ही निराशेने भरलेली आणि त्रागा करणारी होती अशा शब्दात सुनावलं. .मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भास्करराव जाधव यांना काँग्रेस इमानदार होती आणि सुसंस्कृत होती याची उपरती झाली. त्यांना वस्तुस्थिती माहितीय. पत्रावर सह्या करायला कुणी मिळालं नाही, त्यामुळे त्याचा वेगळा अर्थ मी काढणार नाही, पण हे गंमतीचं आहे असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते पदाची मागणी करणाऱ्या पत्रावर राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाच्या सह्या नसल्याच्या मुद्द्यावरून महायुतीला डिवचलं..राज्यात घोटाळेबाजांचं आणि गुंडांचं राज्य, विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार; मविआची पत्रकार परिषद.वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर आणि विदर्भाकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या आरोपावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वडेट्टीवार विदर्भावरही बोलले, भास्कररावांनी वेगळा सूर लावला. वडेट्टीवारांना इतकंच सांगायचंय की २०१४ पूर्वीचा विदर्भ, आणि आताचा विदर्भ त्यांनी बघावा. त्यांच्या ब्रह्मपुरीच्या बाजूला गडचिरोली जिल्हा सुरू होतो. आताचा गडचिरोली जिल्हा पाहिला तर निश्चितपणे त्यांच्या लक्षात येईल की काय बदल घडलाय. सिंचनाच्या सोयीत काय बदल झालाय. रस्त्यात काय बदल झालाय. इन्फ्रास्ट्रकच्रमध्ये काय बदल घडलाय ते त्यांच्या लक्षात येईल.विरोधी पक्षांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरून केलेल्या आरोपांवर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी म्हटलं की, कोणावरही विरोधी पक्षांचा विश्वास उरला नाही. जितक्या संविधानिक संस्था आहेत त्यांच्यावर आगपाखड करण्याचं काम ते करतायत. राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर राज्य दिवाळखोर झालं असं म्हणाले. विरोधकांना याची घाई झालीय पण राज्याची आर्थिक स्थिती ही ओढाताणीची असली तरी राज्य दिवाळखोरीकडे चाललं नाहीय. देशाच्या मोठ्या राज्यांमध्ये आजही सर्वात निकषांमध्ये चालणारी अर्थव्यवस्था ही महाराष्ट्राची आहे..फडणवीस म्हणाले की, आपल्याकडे जास्त पैसे आहेत असं नाही पण जितक्या योजना हाती आहेत त्या चालवण्यासाठी पैसे आहेत. शेतकऱ्यांच्या संदर्भातही त्यांनी सांगितलं, जवळपास ९२ टक्के शेतकरी आहेत. त्यात ९० लाखांच्या वर शेतकरी आहेत त्यांना मदत मिळालीय. ८ टक्के शेतकरी ज्यांचे केवायसीचे प्रश्न आहेत ते सोडवत आहोत. ते सुटले की मदत खात्यावर जमा होईल. शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही हे अभ्यास न करता केलेलं विधान आहे. पावसाचा फटका बसलेल्यांनाही मदत केलीय आणि १० हजार रुपये अशी मदतही केली आहे..अधिवेशनाच्या कामकाजाबाबत फडणवीस यांनी सांगितलं की, अधिवेशनाच्या निमित्ताने या सगळ्या विषयांवर चर्चेला तयार आहोत. जेजे प्रश्न विरोधक विचारतील त्या प्रश्नांना समर्पक उत्तर देऊ. शेती किंवा इतर संदर्भातील प्रश्नांना उत्तर देण्याची तयारी आहे. अधिवेशन लहान असल्याचा मुद्दा मांडला पण शनिवार-रविवारी अधिवेशन घेत आहोत. आचारसंहितेमुळे अधिवेशन पूर्ण घेऊ शकत नाही. याची कल्पना आहे तरीही राज्य सरकारने अधिवेशन शनिवार-रविवारी घेऊन जितकं शक्य होईल तेवढं कामकाज घेण्याचा प्रयत्न असेल..विरोधी पक्षनेता नसल्याच्या मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, विरोधी पक्ष नेत्याचा निर्णय हा सर्वस्वी माननिय अध्यक्ष महोदय आणि सभापतींच्या अखत्यारित आहे. जो निर्णय सभापती घेतील तो आम्हाला मान्य असेल. त्याबाबत आमचा आग्रह नाही, दुराग्रह नाही. आताचा विरोधी पक्ष हा दिशाहीन आहे. मुद्देही नाहीत आणि मुद्दे रेटून नेण्यासाठी त्यांच्याकडे इच्छाशक्ती नाही. त्यामुळे अधिवेशन आम्ही चांगल्या पद्धतीने पार पाडू. नागपूरच्या अधिवेशनात दिवसाला पाच तास काम करणं अपेक्षित असतं पण १० तास काम या अधिवेशनात करतो. त्यामुळे तास कमी होतील असं वाटत नाही..राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अद्याप नागपुरात पोहोचलेले नाहीत. पत्रकार परिषदेतही ते नव्हते. यावर प्रश्न विचारण्याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आम्ही दोघं दिसतोय अजित दादा दिसत नाहीत. तर ते बहरिनला होते, ते पुण्यात आलेत. इंडिगोच्या विमान सेवेचा फटका त्यांनाही बसला. ते पुण्याहून निघतायत. रात्री साडे नऊ वाजेपर्यंत नागपुरात येतील. उद्यापासून पूर्णवेळ अजित पवारही इथं असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.