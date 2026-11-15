महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Jail Reform : महिला कैद्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय! आता तुरुंगात नव्हे तर मुलाबाळांसह स्वतंत्र वसाहतीत राहता येणार; 'या' दोन शहरांची निवड!

Supreme Court Order : बाहेर काम करण्याची आणि मुलांच्या शिक्षणाचीही मिळणार संधी; राज्यात पहिल्यांदाच साकारणार अनोखा प्रकल्प!
"Independent 'open colony' to be set up for women prisoners in Maharashtra."

"Independent 'open colony' to be set up for women prisoners in Maharashtra."

Sakal

Vinayan
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तुरुंगाच्या चार भिंतींत शिक्षा भोगणाऱ्या महाराष्ट्रातील महिला कैद्यांसाठी आता एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले जात आहे. शिक्षा भोगत असतानाच महिला कैद्यांना आपल्या मुलाबाळांसह आणि कुटुंबीयांसह राहण्याची, तसेच बाहेर काम करून सन्मानाने आयुष्य जगण्याची संधी राज्यात उपलब्ध होणार आहे.

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