Maharashtra Jail Reform : महिला कैद्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय! आता तुरुंगात नव्हे तर मुलाबाळांसह स्वतंत्र वसाहतीत राहता येणार; 'या' दोन शहरांची निवड!

तुरुंगाच्या चार भिंतींत शिक्षा भोगणाऱ्या महाराष्ट्रातील महिला कैद्यांसाठी आता एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले जात आहे. शिक्षा भोगत असतानाच महिला कैद्यांना आपल्या मुलाबाळांसह आणि कुटुंबीयांसह राहण्याची, तसेच बाहेर काम करून सन्मानाने आयुष्य जगण्याची संधी राज्यात उपलब्ध होणार आहे. .सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने या स्वतंत्र 'खुल्या वसाहती' (Open Colony) प्रकल्पासाठी नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन शहरांमधील जागांची निवड केली आहे. पुढील वर्षापर्यंत ही वसाहत सुरू करण्याचे समितीचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी पात्र महिला कैद्यांची निवड आणि त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी शोधण्याचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे..भगवान बिरसा मुंडांनी स्थापन केलेला 'बिरसैल धर्म' नेमका काय आहे? आदिवासींच्या या गूढ धर्माचे सत्य अंगावर काटा आणेल!.सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अन् समितीची स्थापनासर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात देशभरातील सर्व राज्यांना खुली आणि अर्ध-खुली कारागृहे स्थापन करून पात्र कैद्यांचे तिथे स्थलांतर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जून २०२६ मध्ये महाराष्ट्रात विशेष समिती स्थापन करण्यात आली:अध्यक्षा : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरेसदस्य : गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) राधिका रस्तोगीसदस्य सचिव : कारागृह व सुधारसेवा विभागाचे अपर पोलीस महासंचालक सुहास वारके.अनाथाश्रमात राहणाऱ्या मुलांना मिळणार आईची माया अन् शिक्षण!या नव्या प्रकल्पामुळे खुल्या कारागृहासाठी पात्र ठरणाऱ्या महिला कैद्यांना या वसाहतीत राहता येईल. ज्या महिलांचा कुटुंबाशी संपर्क तुटला आहे किंवा ज्यांचे कुटुंबीय सोबत राहण्यास तयार आहेत, अशा महिलांना यात प्राधान्य दिले जाणार आहे. आई तुरुंगात असल्याने ज्या लहान मुलांना बालसुधारगृहात किंवा अनाथाश्रमात राहावे लागते, त्यांना आता आपल्या आईसोबत या वसाहतीत राहता येईल आणि जवळच्या शाळेत शिक्षणही घेता येईल..Lek Ladki Yojana 2026 : लाडक्या लेकीच्या खात्यात मिळणार १ लाख १ हजार रुपये! सरकारने अर्जाचे नियम केले सोपे; आता घरबसल्या असा करा अर्ज!.राजस्थानच्या 'सांगानेर' आणि सांगलीच्या 'आटपाडी'चा आदर्शसध्या महाराष्ट्रात एकूण १९ खुली कारागृहे आहेत, मात्र महिलांसाठी केवळ दोनच (पुण्यातील येरवडा आणि अकोला) खुली कारागृहे आहेत. त्यातही सध्याच्या व्यवस्थेत कैदी दिवसा काम करून रात्री पुन्हा तुरुंगात परततात. मात्र, या नव्या वसाहतीत राजस्थानमधील १९६३ पासून सुरू असलेल्या 'सांगानेर' खुल्या कारागृहाचा आणि सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी येथील ५७ हेक्टरवरील खुल्या वसाहतीचा आदर्श घेतला जात आहे. सांगानेरमध्ये ४०० हून अधिक कैदी कुटुंबासह राहतात, बाहेर व्यवसाय करतात आणि स्वतःचे वीज-पाणी बिल भरतात..कौटुंबिक वादातून गुन्हा घडलेल्या महिलांना अनेकदा सासरच्यांकडून वाऱ्यावर सोडले जाते आणि शिक्षा संपल्यानंतर त्यांना एकट्याने जगाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शिक्षा संपण्यापूर्वीच त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी या खुल्या वसाहती महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास कारागृह प्रशासनाने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.