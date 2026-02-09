महाराष्ट्र बातम्या

Zilla Parishad Elections Result : निकालाआधीच महायुतीने मारली बाजी, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या २७ जागा बिनविरोध, पाहा विजयी उमेदवारांची यादी!

Maharashtra Zilla Parishad election : महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची मतमोजणी आज सकाळी १० वाजल्यापासून सुरू. ग्रामीण राजकारणात महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील वर्चस्वाचा आज फैसला होणार.
Maharashtra Zilla Parishad election

Zilla Parishad Elections Result

Esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Maharashtra Zilla Parishad election 2026 Result : महाराष्ट्रातील ग्रामीण राजकारणातील महत्त्वाच्या लढतीचा आज (९ फेब्रुवारी २०२६) निर्णायक दिवस आहे. राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी शनिवारी (७ फेब्रुवारी) झालेल्या मतदानाची मतमोजणी सकाळी १० वाजल्यापासून सुरू होत आहे. यामुळे महायुती (भाजप-शिंदे शिवसेना-एकनाथ शिंदे गट) आणि महाविकास आघाडी (काँग्रेस-शरद पवार एनसीपी-उद्धव ठाकरे शिवसेना) यांच्यातील ग्रामीण भागातील वर्चस्वाचा फैसला आज होणार आहे.

Loading content, please wait...
election
panchayat samiti election
Zilla Parishad Election
Mahayuti

Related Stories

No stories found.