Zilla Parishad Elections Result : निकालाआधीच महायुतीने मारली बाजी, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या २७ जागा बिनविरोध, पाहा विजयी उमेदवारांची यादी!

Maharashtra Zilla Parishad election 2026 Result : महाराष्ट्रातील ग्रामीण राजकारणातील महत्त्वाच्या लढतीचा आज (९ फेब्रुवारी २०२६) निर्णायक दिवस आहे. राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी शनिवारी (७ फेब्रुवारी) झालेल्या मतदानाची मतमोजणी सकाळी १० वाजल्यापासून सुरू होत आहे. यामुळे महायुती (भाजप-शिंदे शिवसेना-एकनाथ शिंदे गट) आणि महाविकास आघाडी (काँग्रेस-शरद पवार एनसीपी-उद्धव ठाकरे शिवसेना) यांच्यातील ग्रामीण भागातील वर्चस्वाचा फैसला आज होणार आहे..मतदानाची आकडेवारी आणि पार्श्वभूमीजिल्हा परिषदांच्या जागा: ७३१पंचायत समित्यांच्या जागा: १,४६२एकूण उमेदवार: ७,४३८मतदान टक्केवारी: सुमारे ६७-६८% (परभणी ७४.८९%, कोल्हापूर ७४.४५%, छत्रपती संभाजीनगर ७२.६९%, रत्नागिरी सर्वात कमी ५५.७९%) .बिनविरोध विजय महायुतीने तब्बल २७ जागा बिनविरोध जिंकल्या, विशेषतः कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मजबूत आघाडी घेतली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या ८ आणि पंचायत समित्यांच्या १७ जागा महायुतीकडे गेल्या आहेत. .कोकणात महायुतीची दमदार सुरुवातकोकण विभागात महायुतीने आधीच मजबूत पाया रचला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत भाजपचे ७ आणि शिंदे गटाचा १ सदस्य बिनविरोध विजयी झाला. पंचायत समित्यांमध्येही भाजप-शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवारांनी वर्चस्व गाजवले. .Jalgaon Municipal Election Results : जळगावात महायुतीची एकहाती सत्ता, विरोधकांना मोठा धक्का; विजयी उमेदवारांची यादी वाचा एका क्लिकवर.सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद बिनविरोध विजयी (८ जागा - सर्व महायुती):खारेपाटण - प्राची इस्वालकर (भाजप)बांदा - प्रमोद कामत (भाजप)जाणवली - रुहिता राजेश तांबे (भाजप कार्यकर्ती, शिवसेना उमेदवार)पडेल - सुयोगी रविंद्र घाडी (भाजप)बापर्डे - अवनी अमोल तेली (भाजप)पोंगुर्ले - अनुराधा महेश नारकर (भाजप)किंजवडे-सावी - गंगाराम लोके (भाजप)कोळपे - प्रमोद पुंडलिक रावराणे (भाजप)पंचायत समित्या बिनविरोध (कणकवली, देवगड, वैभववाडी इ.):कणकवली: ६ जागा (सर्व भाजप)देवगड: ६ जागा (सर्व भाजप)इतर: वैभववाडी, वेंगुर्ले, मालवण, सावंतवाडी, दोडामार्गमध्येही महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध विजयी.रायगड आणि रत्नागिरीतही शिवसेनेचे दोन उमेदवार बिनविरोध जिंकले.