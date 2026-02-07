महाराष्ट्र बातम्या
Zilla Parishad Election: जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी किती टक्के मतदान? सोमवारी मतमोजणी
Maharashtra ZP & Panchayat Samiti Polls 2026: राज्यातल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका शनिवारी पार पडल्या. सोमवारी मतमोजणी होणार आहे.
मुंबईः राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गतच्या १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी शनिवारी ५५ टक्क्यांच्या आसपास मतदानाची नोंद झाली. अनेक दिग्गज नेत्यांची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या या निवडणुकीची मतमोजणी सोमवार, ९ फेब्रुवारीला होणार आहे.