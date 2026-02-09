ZP Election Result : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल आज, मिनी मंत्रालयावर कोणाचा झेंडा फडकणार?

Zilla Parishad Election Results : महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा आज निकाल आहे. सकाळी १० वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे शनिवारी कडक सुरक्षेत मतदान झाले. ७३१ जिल्हा परिषदा आणि १,४६२ पंचायत समित्यांच्या जागांसाठी एकूण ७,४३८ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. .रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर येथील जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या संबंधित पंचायत समित्यांसाठी प्रतिनिधी निवडण्यासाठी मतदान झाले. मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत कोण बाजी मारणार याकडे लक्ष लागले आहे. .जिल्हा परिषदांतील ७३१ जागांसाठी २,६२४ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. यापैकी ३६९ जागा महिलांसाठी, ८३ जागा अनुसूचित जातींसाठी, २५ जागा अनुसूचित जमातींसाठी आणि १९१ जागा इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) राखीव आहेत. त्याचप्रमाणे पंचायत समित्यांच्या १,४६२ जागांसाठी ४,८१४ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. .यापैकी ७३१ जागा महिलांसाठी, १६६ अनुसूचित जातींसाठी, ३८ अनुसूचित जमातींसाठी आणि ३४२ जागा इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव आहेत. मतदार यादीत १०,६३३,२६९ पुरुष, १०,१८६,९६५ महिला आणि ४६८ इतर प्रवर्गातील मतदारांचा समावेश आहे. मतदानासाठी एकूण २५,४७१ मतदान केंद्रे स्थापन करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.