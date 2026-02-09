महाराष्ट्र बातम्या

ZP Election Result : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल आज, मिनी मंत्रालयावर कोणाचा झेंडा फडकणार?

Panchayat Samiti results : सकाळी १० वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात होणार असून कडक सुरक्षेत प्रक्रिया पार पडणार आहे. जिल्हा परिषदांच्या ७३१ जागांसाठी २,६२४ तर पंचायत समित्यांच्या १,४६२ जागांसाठी ४,८१४ उमेदवार रिंगणात आहेत.
Vote counting in progress for Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections as political parties await results across Maharashtra districts.

Yashwant Kshirsagar
Zilla Parishad Election Results : महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा आज निकाल आहे. सकाळी १० वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे शनिवारी कडक सुरक्षेत मतदान झाले. ७३१ जिल्हा परिषदा आणि १,४६२ पंचायत समित्यांच्या जागांसाठी एकूण ७,४३८ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत.

