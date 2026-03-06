Devendra Fadnavis Agriculture AI : शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी 'महाविस्तार-एआय, शेतीत होणार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरच; फडणविसांची मोठी घोषणा

Maharashtra agriculture technology : राज्याच्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पात कृषी, संलग्न क्षेत्रे आणि ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या. कृषी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासोबत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, बाजारपेठेशी थेट जोडणी करणे आणि पशुसंवर्धन-मत्स्यव्यवसायाला चालना देणे यावर सरकारने भर दिला आहे..अर्थसंकल्पानुसार कृषी अर्थव्यवस्था ९ पट वाढवण्याचा तसेच कृषी क्षेत्राचा जीडीपी ५५ अब्ज डॉलर्सवरून ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध पिकांसाठी एकात्मिक मूल्यसाखळी (व्हॅल्यू चेन) विकसित करण्याची योजना आहे. तसेच ‘अॅग्रीस्टॅक’, ‘महावेध’, ‘अॅपसेट’ आणि ‘महाकृषी टेक’ यांसारखी डिजिटल साधने एकत्रित करून शेतकऱ्यांना माहिती सेवा देण्यात येणार आहे..दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या पिकांबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘महाविस्तार – एआय’ हा डिजिटल उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये अचूक हवामान अंदाज, कीड-रोग व्यवस्थापन, बाजारभाव व बाजारपेठेची माहिती यांसह विविध सेवा दिल्या जातील. या सुविधांचा लाभ ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मोबाईलद्वारे मिळणार आहे. आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही माहिती देवगिरी बोली भाषेत उपलब्ध करून देण्याचीही तरतूद आहे. स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही फोनद्वारे मार्गदर्शन मिळेल..कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी एआय-आधारित प्रकल्प आणि ‘एआय सक्षम संशोधन’ राबवले जाणार आहेत. डेटा सुरक्षित साठवणूक, संशोधन व नवकल्पनांना चालना देणे यावर भर देण्यात येणार असून कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय इनोव्हेशन अॅण्ड इन्क्युबेशन सेंटर सुरू केले जाणार आहेत. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शेतीतील उत्पादन खर्च २५ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊन उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे..शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध योजनाही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. योजनांचा लाभ पारदर्शक पद्धतीने मिळावा यासाठी डिजिटल व्यवस्था उभारली जाणार आहे. तसेच पोषणमूल्ययुक्त शेतीसाठी ‘महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान’ राबवून ५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचा मानस आहे. वनहक्कधारक आदिवासी शेतकऱ्यांचाही योजनांमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. याशिवाय राष्ट्रीय गोपाळन मिशन अंतर्गत अपघात विम्यासाठी अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे..पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसायालाही कृषीसमकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पशुधन व मत्स्य उत्पादनात वाढ करून रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योग योजना’ सुरू केली जाणार आहे. राज्य व जिल्हा योजनांचे एकत्रीकरण करून पशुधन उत्पादनात वाढ साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पशुधन क्षेत्रातील महिला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत..मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी दरवर्षी १२४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या उपाययोजनांमुळे कृषी व संलग्न क्षेत्रात वाढ होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.