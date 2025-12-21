महाराष्ट्र बातम्या

Municipal Council Election: सत्तेचा खेळ महायुतीने जिंकला! मविआला नगरपरिषदांमध्ये जबर धक्का बसला; आघाडीचा डाव नेमका कसा फसला?

Municipal Council Election MVA Fail Reason: महाराष्ट्रातील नगरपरिषद निवडणुकांच्या निकालांमध्ये महायुती आघाडीने स्पष्ट आघाडी प्रस्थापित केली आहे. तर महाविकास आघाडीला खूप कमी जागांवर समाधान मानावे लागले आहे.
Vrushal Karmarkar
महाराष्ट्रातील नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये महायुतीचं वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून आले आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला. अनेक ठिकाणी भाजप, शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाने अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या. मग प्रश्न असा आहे की मविआचं गणित नेमकं कुठे आणि का बिघडलं?

