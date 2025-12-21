Municipal Council Election: सत्तेचा खेळ महायुतीने जिंकला! मविआला नगरपरिषदांमध्ये जबर धक्का बसला; आघाडीचा डाव नेमका कसा फसला?

महाराष्ट्रातील नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये महायुतीचं वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून आले आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला. अनेक ठिकाणी भाजप, शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाने अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या. मग प्रश्न असा आहे की मविआचं गणित नेमकं कुठे आणि का बिघडलं?.एकत्र लढाईचा अभावमविआ ही आघाडी कागदावर होती, पण जमिनीवर अनेक ठिकाणी पक्ष स्वतंत्र किंवा परस्परविरोधात लढताना दिसले. काँग्रेस, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी यांच्यात सीट वाटपावर एकमत नव्हतं. अनेक नगरपरिषदांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढती थेट नुकसानकारक ठरल्याचे दिसू आले आहे.काँग्रेसचा ‘स्वबळाचा नारा’मुंबईसह अनेक ठिकाणी काँग्रेसने स्वबळावर लढण्याची भूमिका घेतली. याचा थेट फटका मविआला बसला. यामुळे मविआमधील मतविभाजन वाढल्याचे दिसून आले आहे. याचा भाजप आणि महायुतीला याचा मोठा फायदा झाला..Nagar Palika Election Result: चाकण नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदी मनीषा गोरे यांची निवड; ६९६०मतांनी मनीषा गोरे यांचा विजय.नेतृत्व आणि स्थानिक उमेदवारांमध्ये समन्वयाचा अभावनगरपरिषद निवडणुका स्थानिक समीकरणांवर चालतात. पण मविआकडे स्थानिक पातळीवर प्रभावी समन्वय दिसला नाही. अनेक ठिकाणी कमकुवत उमेदवारांची निवड झाल्याचे पहायला मिळाले आहे.महायुतीची संघटनात्मक ताकदभाजप आणि शिंदेसेनेने बुथ मॅनेजमेंट, सत्तेचा प्रभाव, स्थानिक नेत्यांची फळी याचा प्रभावी वापर केला. त्यात अजित पवार गटाच्या एन्ट्रीमुळे महायुतीचं गणित अधिक मजबूत झालं..गटबाजी आणि पक्षबदलांचा फटकानिवडणुकांपूर्वी आणि निकालानंतरही विजयी उमेदवारांचे पक्षांतर, स्थानिक नेत्यांची अस्वस्थता यामुळे मविआची विश्वासार्हता कमी झाली.‘अँटी-इन्कम्बन्सी’पेक्षा ‘सत्तेचा लाभ’मविआला सत्तेविरोधी लाट अपेक्षित होती. पण केंद्र आणि राज्यात सत्ता असलेल्या पक्षांना थेट लाभ मिळाला. विकासकामे, निधी, योजनांचा मुद्दा मतदारांवर प्रभाव टाकण्यात यशस्वी ठरला..मोठ्या नेत्यांनी सभा घेणं टाळलंनगरपरिषद निवडणुकीसाठी महायुतीचा प्रचार मोठ्या जल्लोषात झाला. अनेक मोठ्या नेत्यांनी जास्तीत जागा जिंकवण्यासाठी सभा घेतल्या. मात्र तेच मविआमध्ये उलट पहायला मिळाले. मविआमधील नेत्यांनी जास्तीत जास्त सभा घेणं टाळलं. ठाकरे बंधूंकडून सभांचा अभाव पाहायला मिळाला. याचा जास्त फटका या निवडणुकीत पहायला मिळाला आहे..Kankavli Nagar Panchayat Election Result : कणकवलीत नितेश राणेंना जबरदस्त धक्का! नगराध्यक्षपद गेलं; शहरविकास आघाडीचा विजय.नगरपरिषद निवडणुकांमधील निकालांनी हे स्पष्ट केलं की, मविआ केवळ घोषणांमध्ये एकत्र आहे. प्रत्यक्षात नाही तर महायुतीने संघटन, रणनीती आणि सत्तेचा प्रभाव प्रभावीपणे वापरला. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मविआला हा धोक्याचा इशारा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.