Maharashtra Political Devlopments : कार्यकर्त्यांना लाल दिव्याची वाहने मिळणार? महायुतीमध्ये महामंडळ वाटपाला वेग; पुढील महिन्यात अंतिम निर्णयाची शक्यता

Maharashtra political appointments update : राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन होऊन दीड वर्ष उलटले असले तरी प्रलंबित असलेल्या महामंडळावरील नियुक्त्यांना आता गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. महायुतीतील पदाधिकारी आणि इच्छुक कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या या नियुक्त्यांबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता असून, पुढील महिनाभरात महामंडळ वाटपाची अंतिम यादी जाहीर होऊ शकते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती समोर येत आहे..विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तास्थापना झाल्यानंतर राज्यातील विविध महामंडळे, प्राधिकरणे आणि मंडळांवरील नियुक्त्या प्रलंबित राहिल्या आहेत. यामुळे महायुतीतील अनेक इच्छुक नेते आणि कार्यकर्त्यांकडून पक्षश्रेष्ठींकडे जोरदार लॉबिंग सुरू झाले आहे. निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता म्हणून या नियुक्त्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे..सूत्रांच्या माहितीनुसार, ज्या पक्षाकडे संबंधित खात्यांची जबाबदारी आहे, त्या पक्षाकडेच त्या खात्याअंतर्गत येणाऱ्या महामंडळांची सूत्रे सोपवली जाणार आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे नगरविकास, गृहनिर्माण, उद्योग आणि सामाजिक न्याय यांसारखी महत्त्वाची खाती असल्याने म्हाडा, सिडकोसारख्या महत्त्वाच्या महामंडळांच्या अध्यक्षपदांवर शिंदे गटाचा दावा मजबूत मानला जात आहे. तर उपाध्यक्ष आणि सदस्यपदे महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये विभागली जाणार आहेत..दरम्यान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या हे पद शिंदे गटाचे सिद्धेश कदम यांच्याकडे असले तरी पर्यावरण खात्याच्या फेरबदलामुळे हे पद भाजपकडे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या शिफारशींना या नियुक्त्यांमध्ये विशेष महत्त्व असणार असल्याची चर्चा आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या संयुक्त बैठकीत महामंडळांच्या अंतिम यादीवर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. अद्याप कोणते महामंडळ कोणत्या पक्षाकडे जाणार याचा अंतिम निर्णय झालेला नसला, तरी त्याबाबतची प्राथमिक रूपरेषा तयार करण्यात आल्याची माहिती आहे..महायुतीतील वाटपाच्या सूत्रानुसार भाजपला सर्वाधिक ४८ टक्के महामंडळे मिळण्याची शक्यता आहे. तर शिंदे गटाच्या शिवसेनेला २९ टक्के आणि अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला २३ टक्के वाटा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे आता या नियुक्त्यांमुळे महायुतीतील नाराजी दूर होणार की नवे समीकरण तयार होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.