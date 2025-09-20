Maharashtra: धार्मिक सलोखा राखण्यास आणि गुन्हेगारी रोखण्यास मदत होणार; महायुती सरकारकडून नव्या योजनेसाठी २ कोटींची मंजुरी

महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे धार्मिक सलोखा राखण्यास आणि गुन्हेगारी रोखण्यास मदत होणार आहे. यासाठी महायुती सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात 'कम्युनिटी पोलिसिंग' योजनेच्या निधीसाठी मंजुरी दिली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात 'कम्युनिटी पोलिसिंग' या योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून २ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. .या योजनेतून स्थानिक पातळीवर मोहल्ला एकता समित्या, शांतता समित्या, मोहल्ला पंचायती, संघर्षमुक्त समित्या, पोलीस मित्र आणि इतर लहान सामाजिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या प्रयत्नांचा उद्देश सामाजिक जागरूकता वाढवणे, विविध धर्म आणि जातींमध्ये बंधुता मजबूत करणे आणि गुन्हेगारी कमी करणे आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार, मंजूर रकमेपैकी ₹१ कोटी सध्या जारी करण्यात येणार आहे. .तर स्थानिक पोलिसांकडून सण, धार्मिक उत्सव आणि मिरवणुकी दरम्यान तणाव आणि संघर्ष रोखण्यासाठी आणि समाजात शांततापूर्ण वातावरण राखण्यासाठी कार्यक्रम राबविण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाईल. हे साध्य करण्यासाठी, पोलीस आणि जनतेमधील परस्पर विश्वास आणि संवाद वाढविण्यावर भर दिला जाईल. महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की ते समाजात धार्मिक सलोखा, बंधुता आणि गुन्हेगारी नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी "समुदाय पोलिसिंग" उपक्रमाला प्रोत्साहन देत राहील. .या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई येथील पोलीस महासंचालकांना निधी काढण्याचे आणि वितरित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सरकारचा असा विश्वास आहे की, ही योजना स्थानिक पातळीवर शांतता आणि सुरक्षितता अधिक मजबूत करेल. महाराष्ट्र सरकार हे ओळखते की हे राज्य विविध धर्म, जाती आणि समुदायाच्या लोकांचे घर आहे. म्हणूनच, बंधुता, मैत्रीपूर्ण संबंध आणि परस्पर समंजसपणा राखण्यासाठी पोलीस आणि जनतेमध्ये भागीदारी आवश्यक आहे. .धार्मिक सण, उत्सव आणि मिरवणुकी दरम्यान, तणाव, मतभेद किंवा अगदी किरकोळ घटना अनेकदा गंभीर स्वरूप धारण करू शकतात. अशा घटना रोखण्यासाठी आणि वेळेवर शांततापूर्ण उपाय शोधण्यासाठी, स्थानिक पातळीवर मोहल्ला एकता समिती, शांती समिती, मोहल्ला पंचायत, तंटा मुक्त समिती आणि पोलीस मित्र सारख्या समित्या स्थापन केल्या जातात..या समित्या पोलिसांना मदत करण्यासाठी जनजागृती करण्यासाठी आणि तणाव वाढण्यापूर्वी संवाद आणि समंजस मार्गांनी सोडवण्यासाठी काम करतात. यामुळे समाजात धार्मिक सलोखा टिकून राहतोच, शिवाय गुन्हेगारी आणि संघर्षाच्या घटनाही कमी होतात. त्यामुळे, या उपक्रमांवरील खर्च आता "समुदाय पोलिसिंग" योजनेअंतर्गत येईल, ज्यासाठी सरकारने २ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.