Maharashtra: धार्मिक सलोखा राखण्यास आणि गुन्हेगारी रोखण्यास मदत होणार; महायुती सरकारकडून नव्या योजनेसाठी २ कोटींची मंजुरी

Maharashtra Community Policing: गुन्हेगारी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने नवी योजनेच्या मंजुरी दिली आहे. तसेच धार्मिक ऐक्य जपण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे धार्मिक सलोखा राखण्यास आणि गुन्हेगारी रोखण्यास मदत होणार आहे. यासाठी महायुती सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात 'कम्युनिटी पोलिसिंग' योजनेच्या निधीसाठी मंजुरी दिली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात 'कम्युनिटी पोलिसिंग' या योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून २ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

