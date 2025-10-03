महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra E-Bond: कागदी बाँडला रामराम; ई-बाँडची सुरुवात, महायुती सरकारचा मोठा निर्णय, फायदे काय?

What Is E-Bond and Benefit: महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बाँड सुरू होत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक बाँडमुळे आयातदार आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळेल. याचे अनेक फायदे आहेत.
Vrushal Karmarkar
महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने कागदी बाँड रद्द केले आहेत. आजपासून महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बाँड सुरू करण्यात आले आहेत. यामुळे आयातदार आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळतो. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या उपक्रमाचे नेतृत्व केले आहे. पाणलोट मुक्ती असो किंवा जमिनीच्या तुकड्यांची गणना करण्यासाठी शुल्क कमी करणे असो, त्यांनी धाडसी निर्णय घेतले आहेत. त्यांनी इतर अनेक योजना देखील सुरू केल्या आहेत.

