Maharashtra E-Bond: कागदी बाँडला रामराम; ई-बाँडची सुरुवात, महायुती सरकारचा मोठा निर्णय, फायदे काय?

महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने कागदी बाँड रद्द केले आहेत. आजपासून महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बाँड सुरू करण्यात आले आहेत. यामुळे आयातदार आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळतो. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या उपक्रमाचे नेतृत्व केले आहे. पाणलोट मुक्ती असो किंवा जमिनीच्या तुकड्यांची गणना करण्यासाठी शुल्क कमी करणे असो, त्यांनी धाडसी निर्णय घेतले आहेत. त्यांनी इतर अनेक योजना देखील सुरू केल्या आहेत..ई-बॉन्ड म्हणजे काय? त्याचे फायदे काय?महाराष्ट्रात शुक्रवारपासून इलेक्ट्रॉनिक बाँड्स सुरू झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने आज नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस लिमिटेड (NESL) आणि नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) यांच्या तांत्रिक सहकार्याने कस्टम ई-बॉन्ड प्रणाली सुरू केली. या नवीन प्रणालीमुळे आयातदार आणि निर्यातदार वेगवेगळ्या व्यवहारांसाठी वेगवेगळे कागदी बाँड जारी करण्याऐवजी एकाच इलेक्ट्रॉनिक बाँडद्वारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील..या बाँड्सचा वापर तात्पुरत्या मूल्यांकनासाठी, निर्यात प्रोत्साहन योजनांसाठी, बाँडेड वेअरहाऊसमध्ये साठवणूक आणि उत्पादन इत्यादींसाठी केला जाऊ शकतो. ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आहे आणि आयातदार/निर्यातकर्ता ICEGATE पोर्टलवरून ई-बॉन्ड जनरेट करेल, ई-स्टॅम्पिंग आणि ई-स्वाक्षरी NESL द्वारे केली जाईल आणि शेवटी ऑनलाइन पडताळणी कस्टम अधिकारी करेल. स्टॅम्प ड्युटीसह सर्व शुल्क पूर्णपणे ऑनलाइन भरले जातील..महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यांतर्गत विहित केलेले ५०० रुपये शुल्क आता ऑनलाइन भरता येईल, त्यामुळे कागदी स्टॅम्पची गरज संपेल. आधार-आधारित ई-स्वाक्षरी अस्तित्वात असतील. आयातदार किंवा निर्यातदार आणि सीमाशुल्क अधिकारी दोघांकडूनही ई-स्वाक्षरी घेतल्याने व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील. हे पर्यावरणपूरक पद्धतीने 'हरित प्रशासन'च्या दिशेने एक मोठे पाऊल असेल, ज्यामुळे कागदपत्रांची गरज पूर्णपणे संपेल..रिअल-टाइम पडताळणीमुळे कस्टम अधिकाऱ्यांना त्वरित पडताळणी करता येईल आणि फसवणुकीला आळा बसेल. ई-बॉन्ड्समध्ये, मागील बाँडच्या रकमेत आवश्यक बदल किंवा वाढ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करता येते. ही प्रणाली सीमाशुल्क प्रक्रिया जलद करेल, व्यापार सुलभ करेल आणि सरकारच्या डिजिटल इंडिया आणि व्यवसाय सुलभतेच्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देईल..