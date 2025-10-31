Maharashtra School: राज्यात देशभक्तीचा सूर घुमणार! सर्व शाळांमध्ये ‘वंदे मातरम’ गीत बंधनकारक, महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने राज्यातील सर्व शाळांना "वंदे मातरम" पूर्ण स्वरूपात गाणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवंगत बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी लिहिलेल्या "वंदे मातरम" या गाण्याच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. आतापर्यंत, सरकारी आदेशांनुसार, शाळांमध्ये "वंदे मातरम्" चे फक्त पहिले दोन श्लोक गायले जात होते. .३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या गाण्याच्या रचनेला १५० वर्षे पूर्ण होतील. या प्रसंगी, सर्व शाळा संपूर्ण वंदे मातरम् गीत गातील. यासोबतच, शाळांमध्ये 'वंदे मातरम्'च्या इतिहासावर आधारित प्रदर्शने आयोजित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना या राष्ट्रगीताची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि महत्त्व याबद्दल माहिती मिळू शकेल..राज ठाकरेंना मारण्यासाठी बेस्टची बस हायजॅक केली अन्... ; रोहित आर्या प्रकरणानंतर अनेकांना १७ वर्षांपूर्वाच्या 'त्या' थरारक घटनेची आठवण.३१ ऑक्टोबर ते ७ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. या काळात "वंदे मातरम्" हे संपूर्ण गाणे गायले जाईल आणि एक प्रदर्शन आयोजित केले जाईल. सरकारने या निर्णयाबाबतच्या संदर्भ पत्राची प्रत शिक्षण विभागालाही पाठवली आहे. सर्व शैक्षणिक संस्थांना या आदेशाचे पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..या सरकारी आदेशावर समाजवादी पक्ष आणि असदुद्दीन ओवैसी यांचा एआयएमआयएम काय भूमिका घेतात हे पाहणे बाकी आहे. काही राजकीय पक्षांनी यापूर्वी संपूर्ण वंदे मातरम गाण्यास विरोध केला आहे. त्यांनी फक्त पहिले दोन श्लोक गाण्यास सहमती दर्शविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.