Maharashtra School: राज्यात देशभक्तीचा सूर घुमणार! सर्व शाळांमध्ये ‘वंदे मातरम’ गीत बंधनकारक, महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra School Vande Mataram Mandatory: महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये राष्ट्रगीताचे फक्त पहिले दोन कडवेच गायले जातात. वंदे मातरमच्या १५० व्या वर्षाच्या निमित्ताने सर्व माध्यमांच्या शाळांनी निर्दिष्ट कालावधीत संपूर्ण आवृत्ती गायली पाहिजे.
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने राज्यातील सर्व शाळांना "वंदे मातरम" पूर्ण स्वरूपात गाणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवंगत बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी लिहिलेल्या "वंदे मातरम" या गाण्याच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. आतापर्यंत, सरकारी आदेशांनुसार, शाळांमध्ये "वंदे मातरम्" चे फक्त पहिले दोन श्लोक गायले जात होते.

