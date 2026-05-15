Mumbai News : गुगल बरोबर ॲपललाही नोटीस; बाईक टॅक्सी सेवेला झटका, राज्य सायबर विभागाची मोठी कारवाई

- नितीन बिनेकरमुंबई - राज्यातील बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात महाराष्ट्र शासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. प्रवासी सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याचा आणि परिवहन नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्र राज्य सायबर विभागाने ओला, उबर आणि रॅपिडोची ॲप्स गुगल प्ले स्टोअरवरून हटविण्याबाबत गुगलला माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० अंतर्गत नोटीस बजावली आहे. परिवहन मंत्र्यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली..महाराष्ट्र राज्य सायबर विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालक कार्यालयाने शुक्रवारी ही नोटीस जारी केली. त्यात राज्यात काही ॲप-आधारित कंपन्यांकडून आवश्यक परवानग्या आणि शासनाची मान्यता न घेता मोठ्या प्रमाणावर बाईक टॅक्सी सेवा चालवली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या सेवा मोटार वाहन कायदा तसेच परिवहन विभागाच्या विद्यमान नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा विभागाने केला आहे..नोटीसमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. चालक पडताळणीची अपुरी व्यवस्था, विमा संरक्षणाचा अभाव, महिलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजनांची कमतरता आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेतील त्रुटी यामुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बेदरकार वाहनचालना आणि नियमबाह्य वाहतूक व्यवस्थेमुळे सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनल्याचेही सायबर विभागाने स्पष्ट केले..अपघातानंतर कठोर कारवाईअलीकडेच बाईक टॅक्सी सेवेशी संबंधित एका अपघातात महिलेचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेचाही नोटीसमध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर राज्यभरातून अशाच प्रकारच्या तक्रारी पुढे आल्याने प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे समजते. या पार्श्वभूमीवर ओला, उबर आणि रॅपिडोची ॲप्स तातडीने प्ले स्टोअरवरून हटविणे अथवा त्यांचा प्रवेश बंद करावा, असे निर्देश गुगलला देण्यात आले आहेत. आदेशाचे पालन न झाल्यास भारतीय कायद्यांनुसार कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे..भवितव्यावर प्रश्नचिन्हमाहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० आणि इंटरमीडियरी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बजावण्यात आलेल्या या नोटीसमुळे राज्यातील बाईक टॅक्सी सेवांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी गुगल आणि संबंधित कंपन्यांची भूमिका काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.