Uday Deshpande Mallakhamb Coach: मल्लखांबचे आधारस्तंभ उदय देशपांडे यांना 'पद्मश्री' जाहीर

नवी दिल्ली- आंतरराष्ट्रीय मल्लखांब प्रशिक्षक उदय विश्वनाथ देशपांडे यांना यंदाचा पद्मश्री किताब जाहीर झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मल्लखांब खेळाला ओळख मिळवून देण्यासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या याच प्रयत्नांची दखल घेण्यात आली आहे. भारतातील प्रतिष्ठित असा पद्म किताब त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे.(mallakhamb coach uday deshpande got padma shri award for putting sport on world map)

उदय देशपांडे यांनी ५० देशातील पाच हजार लोकांना स्वत: मल्लखांबचे प्रशिक्षण दिलं आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी महिला, दिव्यांग, आदिवासी, वयस्कर यांना देखील प्रशिक्षण दिलं आहे. विश्व मल्लखांब फेडरेशनचे संचालक म्हणून जागतिक पातळीवर खेळाला नेण्यासाठी त्यांचे योगदान महत्वाचे आहे. त्यांनी मल्लखांबसाठी तयार केलेने नियम भारतीय ऑलिम्पिक संघाने देखील मान्य केले आहेत. भारत सरकारने आज त्यांना पद्मश्री किताबाने सन्मान केला आहे.