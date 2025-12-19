Devendra Fadanvis Statement : माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मौन सोडलं, खात्यांचा पदभार सोपवला

Maharashtra Political News : माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला असून त्यांच्या खात्यांची जबाबदारी आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या कार्यक्रमासाठी आले असताना ते माध्यमांशी बोलत होते..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. आर्थिक मूल्यांवर आधारित तंत्रज्ञान आणि त्यावर उभी असलेली आर्थिक व्यवस्था भारताला पुढे घेऊन जात आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे २५ टक्के सहभाग असलेला भारत पुन्हा एकदा प्रधानमंत्री मोदींच्या नेतृत्वात वेगाने पुढे जात असून, भविष्यात भारत पुन्हा ‘विश्वगुरू’ होऊ शकतो, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..मिरा-भाईंदर येथे बिबट्या घरात शिरल्याच्या घटनांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात अशा घटना वाढत आहेत. त्यामुळे बिबट्यांसह वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षिततेसाठी रेस्क्यू सेंटर उभारणे अत्यंत गरजेचे आहे. रेस्क्यू सेंटर तयार करून प्राण्यांना सुरक्षितपणे सोडण्याच्या दिशेने वेगाने काम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Manikrao Kokate Resignation : क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्यावर शिक्कामोर्तब? अजित पवार–फडणवीस भेटीने खळबळ.दरम्यान, सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर येथे मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ सापडल्याच्या प्रकरणावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या कारवाईसाठी पोलीस विभागाचे आभार मानले पाहिजेत. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विनाकारण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव या प्रकरणाशी जोडण्याचा प्रयत्न चुकीचा असून, आतापर्यंत सापडलेल्या पुराव्यांमध्ये एकनाथ शिंदे किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांचा कोणताही संबंध आढळलेला नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.