Devendra Fadanvis Statement : माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मौन सोडलं, खात्यांचा पदभार सोपवला

Maharashtra Cabinet Portfolio Reallocation : राज्याच्या राजकारणात मोठी घडामोड! माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्यावर मुख्यमंत्री यांनी मौन सोडत खात्यांचा पदभार सोपवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
Sandeep Shirguppe
Maharashtra Political News : माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला असून त्यांच्या खात्यांची जबाबदारी आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या कार्यक्रमासाठी आले असताना ते माध्यमांशी बोलत होते.

