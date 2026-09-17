मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं, आंदोलन सुरूच राहणार, सरकारने धोका दिल्यास मुंबई गाठणार

गेल्या १९ दिवसांपासून मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केलं. उपोषण सोडलं असलं तरी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलंय. ३ महिन्यात गॅझेटियर लागू करा अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केलीय. जर सरकारनं धोका दिला तर मुंबई गाठणार असा इशारासुद्धा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. .माझा समाज माझ्यासाठी महत्त्वाचा आहे. समाजासाठी लढणार आहे. आम्हाला काय मिळालं आणि कसं मिळवायचं हे आम्हाला माहिती आहे. अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार जीआर दुरुस्त करायला ते कबूल नव्हते असंही जरांगे पाटील म्हणाले..Manoj Jarange Patil: मोठी बातमी! हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये नावंसुद्धा सापडली; विखे पाटलांसह शिष्टमंडळ हैदराबादला जाणार?.गुरुवारी अगदी पहाटेच्या सुमारास पाटोदा येथे उच्चस्तरीय सरकारी शिष्टमंडळ जरांगे पाटलांच्या भेटीसाठी दाखल झाले. या शिष्टमंडळात राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड आणि स्थानिक आमदार सुरेश धस यांचा समावेश होता. राज्य सरकारच्या वतीने मंत्र्यांनी सकारात्मक आश्वासन दिल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही सरकारला पुन्हा एकदा संधी देत आहोत. पुढील तीन महिन्यांत सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करावी. सरकारने शब्द पाळला नाही तर गाठ आमच्याशी आहे. त्यानंतर कोणतेही उपोषण होणार नाही, तर संपूर्ण मराठा समाज थेट मुंबईवर धडक देईल असा स्पष्ट संदेश जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला. .राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या विनंतीनंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केलं. त्यानंतर अंतरवाली सराटीला परतण्याचा निर्णय जरांगे पाटील यांनी घेतलाय. आता जरांगे पाटील यांनी सरकारला ३ महिन्यांचा अल्टिमेटम दिला असून मार्ग न काढल्यास पुन्हा मोठा एल्गार पुकारणार असल्याचा इशाराही सरकारला दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.