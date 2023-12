Manoj Jarange : जरांगेंच्या मुंबईतील आमरण उपोषणाच्या घोषणेवर बच्चू कडूंची सडेतोड भूमिका; म्हणाले, पायी मोर्चा...

मुंबई : मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी आता चलो मुंबईचं आवाहन केलं आहे. त्यासाठी आंतरवालीतून मुंबईतील आझाद मैदान आणि शिवाजी पार्क इथं पायी मोर्चा काढून इथं आमरण उपोषण सुरु करणार आहेत. जरांगेंच्या या घोषणेवर दिव्यांग विभागाचे मंत्री बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. (Manoj Jarange hunger strike in Mumbai azad maidan Bachu Kadu gives support him)