Manoj Jarange : सरकारच काय, सरकारचा बाप जरी आला तरी आरक्षण घेणार, तेही ओबीसीतूनच....मनोज जरांगेंचा निर्धार

Maratha leader Manoj Jarange during Beed rally : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. आज बीड येथील जाहीर सभेत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली. “सरकारच काय, सरकारचा बाप आला तरी मराठा आरक्षण मिळवणार, तेही ओबीसी कोट्यातूनच,” असा निर्धार व्यक्त करत त्यांनी ‘चलो मुंबई’चा नारा दिला. या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे..फडणवीसांवर टीकास्त्रसभेत बोलताना जरांगे म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांच्या चाली बंद कराव्यात. आमची मुंबईला जाण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. मराठवाडा, खान्देशातून फोन येत आहेत. मुंबईला येण्यासाठी गाड्या सज्ज आहेत. सरकारच काय, सरकारचा बाप आला तरी मराठा आरक्षण मिळवणार, आणि ते ओबीसी कोट्यातूनच.” “आता झोपायचे दिवस नाहीत”.Manoj Jarange: ओबीसींनी मराठ्यांच्या अंगावर यायचं नाही, आम्ही जातीवादी...; मनोज जरांगे कडाडले, काय म्हणाले?.पुढे बोलताना त्यांनी मराठा समाजाला उद्देशून सांगितले, “मराठ्यांनी समजून घ्यावे. अंतिम टप्प्यात आल्यावर काही लोक मागे सरकतात. विजय जवळ आल्याचे वाटते, तेव्हा ‘कशाला जायचे?’ असे म्हणतात. यामुळे पराभवाची शक्यता निर्माण होते. आता घरात झोपण्याचे दिवस नाहीत. सावधपणे ही लढाई जिंकायची आहे. ही शेवटची लढाई आहे, आणि ती जिंकायचीच आहे.”.मुंबईला येण्याचे आवाहनजरांगे यांनी मराठा बांधवांना मुंबईला येण्याचे आवाहन केले. “घरी कोणी थांबू नका. तुम्ही घरी बसलात, तर लढाई अपूर्ण राहील. तुम्ही स्वतः या लढ्यात सहभागी व्हा. काहीही करा, मराठा समाज हरला, तर तुमच्या लेकरांचे वाटोळे होईल. मी मरणापर्यंत लढत राहीन, उपाशी राहीन, रक्त जाळीन, पण मागे हटणार नाही. तुमच्या लेकरांसाठी मी झटतोय. विजय जवळ आहे, आता घरात बसायचे नाही. लेकरांसाठी तुटून पडा, आरक्षण मिळवल्याशिवाय परतू नका,” असे ते म्हणाले..Monoj Jarange Sabha : सरकारकडे फक्त १० दिवस उरलेत, अन्यथा...; अंतरवलीत मनोज जरांगे गरजले!.फडणवीसांवर गंभीर आरोपमुख्यमंत्री फडणवीसांवर टीका करताना जरांगे म्हणाले, “फडणवीसांनी ठरवले आहे की मराठ्यांना आरक्षण मिळू द्यायचे नाही. त्यांनी आपला खेळ केला, पण आम्हीही ठरवले आहे की मराठ्यांना आरक्षण मिळवूनच देणार. मी मराठा समाजासाठी जीव पणाला लावला आहे. ते मराठ्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.