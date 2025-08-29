महाराष्ट्र बातम्या

Manoj Jarange : गोळ्या घातल्या तरी मागे हटणार नाही; विजयाचा गुलाल उधळूनच इथून जाणार, मनोज जरांगेंचा आझाद मैदानातून ठाम निर्धार

त्यामुळे आता आपणही सरकारला सहकार्य केले पाहिजे. सरकारने मला गोळ्या घातल्या तरी मी आरक्षण मिळाल्याशिवाय इथून हटणार नाही, मराठ्यांचा विजयाच गुलाल उधळल्याशिवाय मी आझाद मैदान सोडणार नाही असा निर्धार मनोज जरांगे यांनी केला.
Maratha leader Manoj Jarange addressing protestors at Azad Maidan, Mumbai, during his indefinite hunger strike for reservation.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरु केले आहे. दरम्यान उपोषणाआधी त्यांनी मराठा कार्यकर्त्यांना आणि सरकारलाही महत्त्वाचे आवाहन केले. ते म्हणाले की मराठा बांधवांना सरकारने सहकार्य केले आहे, त्यामुळे आता आपणही सरकारला सहकार्य केले पाहिजे. सरकारने मला गोळ्या घातल्या तरी मी आरक्षण मिळाल्याशिवाय इथून हटणार नाही, मराठ्यांचा विजयाच गुलाल उधळल्याशिवाय मी आझाद मैदान सोडणार नाही अशी घोषणा जरांगेंनी केली.

Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil

