Manoj Jarange : गोळ्या घातल्या तरी मागे हटणार नाही; विजयाचा गुलाल उधळूनच इथून जाणार, मनोज जरांगेंचा आझाद मैदानातून ठाम निर्धार

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरु केले आहे. दरम्यान उपोषणाआधी त्यांनी मराठा कार्यकर्त्यांना आणि सरकारलाही महत्त्वाचे आवाहन केले. ते म्हणाले की मराठा बांधवांना सरकारने सहकार्य केले आहे, त्यामुळे आता आपणही सरकारला सहकार्य केले पाहिजे. सरकारने मला गोळ्या घातल्या तरी मी आरक्षण मिळाल्याशिवाय इथून हटणार नाही, मराठ्यांचा विजयाच गुलाल उधळल्याशिवाय मी आझाद मैदान सोडणार नाही अशी घोषणा जरांगेंनी केली. .मनोज जरांगे म्हणाले की, आपणा सरकारने जर आपल्याला सहकार्य केले नसते तर आपणही मुंबई जाम करणार होतो पण सरकारने सहकार्य केले आहे. त्याबद्दल आपण सरकारचे कौतूक केले आहे. मुंबईकरांना आपला त्रास झाला नाही पाहिजे याची काळजी आपण घ्यायची आहे. सगळ्या मागण्यांची अमंलबजावणी झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही. गोळ्या घातल्या तरी मागे हटायला नाही. पण माझ्या मराठ्यांची मान खाली जाईल कोणतेही कृत्य आंदोलकांनी करायचं नाही असे आवाहनही मनोज जरांगे यांनी केले. .Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाचं वादळ मुंबईत धडकलं; मनोज जरांगेंची तोफ आझाद मैदानात धडाडणार .मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आवाहन करताना म्हटले की, मायबाप सरकार आणि मुख्यमंत्री साहेब, बेमुदत आमरण उपोषण आम्हाला करायची परवानगी द्या. आमच्या सर्व मागण्यांची अमंलबाजवणी करा. मराठा समाजाचे मन जिंकण्याची तुम्हाला अजूनही संधी आहे. नाराजीची लाट अंगावर घेऊ नका, मला गोळ्या घातल्या किंवा, इथून नेऊन जेलमध्ये टाकले तरी सडून जाईल पण मराठ्यांच्या डोक्यांवर विजयाचा गुलाल टाकल्याशिवाय इथून हटणार नाही असे त्यांनी निर्धाराने सांगितले.