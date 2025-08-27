Manoj Jarange : देवदेवतांच्या नावावर आम्हाला त्रास, सणासुदीत हिंदूंचीच अडवणूक का? मुंबईला निघण्याआधी जरांगेंचा मोदी-शहांना सवाल

Summaryमनोज जरांगे मुंबई मोर्चासाठी निघाले असून त्यांनी हिंदू सणासुदीच्या नावाखाली मराठा समाजावर अडथळे घालण्याचा आरोप केला.त्यांनी मोदी-शहा यांना थेट प्रश्न विचारत सरकारवर हिंदूविरोधी वर्तनाचा आरोप केला आणि शांततेत लढाई लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला.आझाद मैदानावर २९ ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाचा इशारा देत, समाजाला आत्महत्या न करण्याचे आवाहन केले..Maratha Mumbai March : मनोज जरांगे मुंबईच्या मोर्चावर ठाम असून आज सकाळी दहा वाजता आंतरवालीतून हजारो मराठा बांधवांसह मुंबईकडे रवाना होणार आहेत. सकाळी त्यांनी गणपतीची आरती केली. यांनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की चूक झाकण्यासाठी देवदेवतांना पुढे करुन मराठ्यांच्या गरीब पोरांची अडवणूक केली जात आहे. पण आम्हीही हिंदू आहोत, त्यामुळे सण-उत्सवाला गालबोट लागणार असे कोणतेही कृत्य करणार नाही. न्यायालय आम्हाला न्याय देईल असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. .जरांगे म्हणाले की, खोटे हिंदू खऱ्या हिंदू धर्माच्या पोरांना अडवित आहे. आम्ही पिढ्यापिढ्या गणपतीची सेवा करतो, सणा सुदीत हिंदूंचीच अडवणूक का केली जातेय याचे उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांनी उत्तर दिले पाहिजे. तुम्ही सरकार म्हणून हिंदूविरोधी काम का करता आहात? असा सवालही त्यांनी केला. आझाद मैदानावर २९ ऑगस्टपासून आमरण उपोषण करण्यावर आम्ही ठाम आहोत असेही जरांगे म्हणाले..पुढे बोलताना ते म्हणाले की, उत्सवाच्या नावाखाली देवेंद्र फडणवीस यांनी डाव साधला आहे. दोन तीन दिवसापूर्वीच कायदा आणला अन त्यानुसार कारवाईचे संकेत दिले जात आहेत. पण आमचा न्यायदेवेतवर विश्वास आहे, मागच्या वेळी जसा आम्हाला न्याय दिला तसा यावेळीही मिळणार आहे. आता ही आरपारची लढाई आहे. आपण शांततेत आंदोलन करायचे आहे. आपल्याला उचकवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, खुनशी वागणूक दिली जाईल पण आण तोल ढळ द्यायचा नाही. समाजाची मान खाली जाईल असे वागायचे नाही. .आपली लढाई निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. शिवरायांचे विचार पुढे घेऊन पुढे जायचं आहे. शांततेत आंदोलन करणाऱ्यांना कोणी रोखू शकत नाही. जगाच्या पाठीवर झाली नसेल अशी लढाई आपण लढायची आहे. कितीही दिवस लागले तरी मागे हटायचे नाही, मात्र कोणाही आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नका, असे आवाहनही त्यांनी मराठा बांधवांना केले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, तुमच्या लेकरासाठी माझा जीव गेला तरी मी मागे हटणार नाही. .FAQsप्रश्न १: मनोज जरांगे कुठे आंदोलन करणार आहेत? 👉 मुंबईतील आझाद मैदानावर २९ ऑगस्टपासून आमरण उपोषण सुरू होणार आहे.प्रश्न २: जरांगेंचा मुख्य आरोप काय आहे? 👉 हिंदूंच्या सणासुदीच्या नावाखाली मराठा समाजाच्या आंदोलनाला रोखले जात आहे.प्रश्न ३: त्यांनी मोदी-शहा यांना कोणता सवाल केला? 👉 हिंदू असूनही आमच्या सणात अडथळा का, आणि सरकार हिंदूविरोधी का वागत आहे?प्रश्न ४: जरांगेंनी मराठा बांधवांना काय आवाहन केले? 👉 आंदोलन शांततेत करा, आत्महत्येसारखी टोकाची पावले उचलू नका.प्रश्न ५: आंदोलनाचा पुढचा टप्पा कसा असणार आहे? 👉 निर्णायक आणि दीर्घकालीन लढाई, मागे हटायचे नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.