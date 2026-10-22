महाराष्ट्र बातम्या

Audio Clip: 500 कोटींचा बॉम्ब! जरांगेंचा पुरावा आधीच झाला लीक? जुने सहकारी अमोल खुणेंचा दावा

Amol Khune Audio Clip: या पत्रकार परिषदेपूर्वीच मनोज जरांगे पाटलांचे जुने सहकारी अमोल खुणे यांनी गुरुवारी सकाळी एक दावा केलाय. जरांगे पाटील पत्रकार परिषदेतून जो पुरावा दाखवणार आहेत, तो पुरावा आपल्याकडे असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
eknath shinde

eknath shinde

esakal

संतोष कानडे
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Manoj Jarange 500 Crore Proof Leaked: बीडच्या नारायणगडावर झालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या दसरा मेळाव्यात जरांगेंनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीतून भाजपकडून मला देण्यासाठी ५०० कोटी रुपये आणले होते, ते पैसे नेमके गेले कुठे? तुम्ही ते पैसे आणले की नाही? असा सवाल जरांगेंनी उपस्थित केला होता.

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