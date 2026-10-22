Audio Clip: 500 कोटींचा बॉम्ब! जरांगेंचा पुरावा आधीच झाला लीक? जुने सहकारी अमोल खुणेंचा दावा

Manoj Jarange 500 Crore Proof Leaked: बीडच्या नारायणगडावर झालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या दसरा मेळाव्यात जरांगेंनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीतून भाजपकडून मला देण्यासाठी ५०० कोटी रुपये आणले होते, ते पैसे नेमके गेले कुठे? तुम्ही ते पैसे आणले की नाही? असा सवाल जरांगेंनी उपस्थित केला होता..मनोज जरांगे पाटलांनी ५०० कोटींचा बॉम्ब टाकल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर त्यांनी आज म्हणजे गुरुवारी पुरावे सादर करणार असल्याचं माध्यमांना सांगितलं होतं. त्यानुसार सकाळी ११ वाजता मनोज जरांगे पाटलांची पत्रकार परिषद आहे. त्यापूर्वी बुधवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत..Sangli District Bank Election: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक बिनविरोध; मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीनुसार जयंत पाटील, सम्राट महाडिक यांची भूमिका.या पत्रकार परिषदेपूर्वीच मनोज जरांगे पाटलांचे जुने सहकारी अमोल खुणे यांनी गुरुवारी सकाळी एक दावा केलाय. जरांगे पाटील पत्रकार परिषदेतून जो पुरावा दाखवणार आहेत, तो पुरावा आपल्याकडे असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये एक ऑडिओ क्लिप प्ले करुन दाखवली. त्यामध्ये एक हिंदी भाषिक महिला बोलत आहे. विधानसभा निवडणुकीत मनोज जरांगेंचा आपल्याला किती फायदा होणार, तो कसा होणार.. अशी चर्चा सुरु आहे. मात्र अमोल खुणेंही क्लिप अर्धवटच ऐकवली..सुरज चव्हाणच्या लेकीला पाहिलंत का? थाटामाटात घरी आणलं, पायाचे ठसे उमटवले, व्हिडिओत दिसला चेहरा .रेकॉर्डिंगमध्ये नेमकं काय?''जरांगे पाटील विधानसभा निवडणुकीत आपल्या फायद्याचा राहील की नाही? यावर माझं मत वेगळं आणि कॅल्क्युलेशन वेगळं आहे.. पण तुम्ही जो विचार करता ते तथ्य तर आहेच..'' अशी ही अर्धवट कॉल रेकॉर्डिंग आहे. दुसऱ्या बाजूने कोण बोलतंय, हेदेखील स्पष्ट नाहीये.अमोल खुणे म्हणाले की, मनोज जरांगे तुम्ही अशी खोटी रेकॉर्डिंग, खोटे आरोप करणं बंद करावं. जरांगेंना बदनाम कुणाला करायचंय? एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत शिंदेंना, फडवीसांना... विधानसभांना कसे मॅनेज झाले ते माहिती आहे. हे धंदे बंद करा आताच मी सांगतो. पण तुम्हाला आता सुट्टी नाही. माझी सरकारला विनंती आहे की, हे ब्लॅकमेलर आणि खंडणीखोर आहेत.. यांच्या लवकरच मुसक्या आवळाव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.