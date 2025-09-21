Manoj Jarange : मनोज जरांगेंच्या बैठकीत मधमाशांचा हल्ला, सहकाऱ्यांनी पाटलांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले

Summaryअंतरवली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या बैठकीत अचानक मधमाशांचा हल्ला झाला आणि गोंधळ निर्माण झाला.कार्यकर्ते पळापळ करू लागले, तर समन्वयकांनी जरांगे पाटील यांना उपरण्याने झाकून सुरक्षित ठिकाणी नेले.परिस्थिती सुरळीत झाल्यानंतर बैठक पुन्हा सुरु झाली आणि आरक्षण आंदोलनाच्या पुढील रणनीतीवर चर्चा झाली..मनोज जरांगे पाटील यांच्या बैठकीत अचानक मधमाशांचा हल्ला झाल्याची घटना घडली आहे. रविवारी दुपारी अंतरवाली सराटीमध्ये बैठक बोलवण्यात आली होती. दरम्यान बैठक सुरु असताना अचानक मधमाशांनी हल्ला केला. यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आणि काही वेळ बैठक थांबवण्यात आली. मनोज जरांगेच्या अंगावर उपरणे टाकून तेथून दुसरीकडे नेण्यात आले. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार मनोज जरांगे यांनी मराठवाड्यातीलल निवडक समन्वयकांची बैठक बोलावली होती. पण या आंतरवाली सराटीचे सरंपच यांच्या शेतात सुरु होती. या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील आरक्षण चळवळीची पुढील दिशा आणि आगामी आंदोलनाची रणनीती यावर चर्चा करणार होते. या बैठकीसाठी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते, समन्वयक आणि गावोगावीचे प्रतिनिधी हजर होते. पण मधमाशांनी अचानक हल्ला केल्याने एकच गोंधळ उडाला. .कार्यकर्ते बचावासाठी इकडे-तिकेड पळू लागले.काहींनी झाडाझुडपांकडे धाव घेतली तर काहींनी अंगावर उपरणी, शाल किंवा टॉवेल टाकून अंग झाकण्याचा प्रयत्न केला. या गोंधळात अनेकांना मधमाश्यांनी चावे घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. या दरम्यान समन्वयकांनी तातडीने मनोज जरांगे पाटील यांच्या अंगावर उपरणे टाकले आणि सुरक्षित ठिकाणी नेले. मात्र थोड्यावेळातच परिस्थिती सुधारली आणि बैठक पुन्हा सुरु झाली. .या बैठकीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, आतापर्यंत ५८ लाख कुणबी नोंदणी झाल्या आहेत, शासनाचा जीआरही निघाला आहे. अर्ज केव्हा दाखल करायचे तसेच कुठहीली अडचण होउ नये यासाठी ही बैठक घेतली..FAQsप्रश्न: मधमाशांचा हल्ला कुठे झाला? उत्तर: अंतरवली सराटी येथील सरपंचांच्या शेतात बैठक सुरू असताना हल्ला झाला.प्रश्न: या हल्ल्यात मनोज जरांगे पाटील यांना काय झाले? उत्तर: त्यांना कार्यकर्त्यांनी उपरणे झाकून सुरक्षित स्थळी नेले, त्यामुळे मोठी दुखापत झाली नाही.प्रश्न: या बैठकीचा उद्देश काय होता? उत्तर: आरक्षण चळवळीची पुढील दिशा, अर्ज प्रक्रियेसंबंधी मार्गदर्शन आणि आंदोलनाची रणनीती यावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली होती.प्रश्न: मधमाशांच्या हल्ल्यानंतर बैठक सुरु झाली का? उत्तर: होय, थोड्याच वेळात परिस्थिती सुरळीत झाल्यावर बैठक पुन्हा सुरु करण्यात आली.प्रश्न: मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी काय सांगितले? उत्तर: आतापर्यंत ५८ लाख कुणबी नोंदणी झाल्या असून, शासनाचा जीआर निघाला आहे आणि अर्ज प्रक्रियेत अडचणी येऊ नयेत यासाठी ही बैठक झाली, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.