Manoj Jarange Patil: डिफेंडर कारवरून टीका; मनोज जरांगे पाटलांनी कराडच्या सभेत दिलं थेट उत्तर, म्हणाले...

Manoj Jarange Patil Responds to Defender Car Criticism : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील सध्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात ते महागड्या ‘डिफेंडर’ कारमधून प्रवास करत असल्याने सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात त्यांच्यावर टीका होत आहे. ही आलिशान महागडी कार जरांगे पाटील यांना कोणी दिली, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. अखेर कराडमधील सभेत जरांगे पाटलांनी या टीकेला थेट उत्तर दिले..पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाज मोठ्या संख्येने एकत्र येत असल्याचा आनंद व्यक्त करताना जरांगे पाटील म्हणाले की, समाज जागा होणे ही महत्त्वाची बाब आहे. “आपण एकत्र आलो नाही, तर आपल्या मुळावर घाव बसतो. आपल्या समाजाच्या नोंदी रद्द करण्याचे काम झाले. त्यामुळे भविष्याचा विचार करून सावध होणे गरजेचे आहे,” असे त्यांनी सांगितले..Maratha Reservation: एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या मंत्र्यांना आवर घालावा: मनोज जरांगे-पाटील यांचा सल्ला; फडणवीस, बावनकुळे, भुजबळ यांच्यावर टीका.मराठा समाजाला आरक्षणापासून दूर ठेवण्याचा कट असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “आरक्षण नसल्याने आपल्या लेकरांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. आमची मागणी ओबीसींच्या आरक्षणातील एक टक्का वाटा घेण्याची नाही. ज्या मराठ्यांची कुणबी नोंद सापडली आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे,” अशी भूमिका त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केली..डिफेंडर कारवरून होणाऱ्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना जरांगे पाटील म्हणाले, “मी डिफेंडरमध्ये फिरतोय, यांच्या आईच्या नवऱ्याने पैसे दिले का? तुला काय करायचं, मी कोणत्याही गाडीत बसेल. मला माझी जात मोठी करायची आहे. माझ्या समाजाचे लेकरं मला लाल दिव्याच्या गाडीत बसलेले बघायचे आहेत.” तसेच, “मी तुमच्याशी कधीच गद्दारी करणार नाही. आरक्षण घेण्यासाठी शेवटपर्यंत लढणार,” असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.