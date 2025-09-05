महाराष्ट्र बातम्या

Video: शिंदेंचा पुळका, फडणवीसांवर राग! मनोज जरांगेंचं चाललंय काय? पडद्यामागे काहीतरी शिजतंय?

मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे मुंबईतील आझाद मैदानात पाच दिवस आंदोलन केलं. अखेर हायकोर्टाच्या रेट्यानं सगळ्यांनाच कामाला लावलं.
Video: शिंदेंचा पुळका, फडणवीसांवर राग! मनोज जरांगेंचं चाललंय काय? पडद्यामागे काहीतरी शिजतंय?
Komal Jadhav (कोमल जाधव)
Updated on

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आझाद मैदानातलं आंदोलन मागे घेतलं असलं तरी, त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे ते वारंवार चर्चेत असतात आणि वादात सापडतात. त्याला कारण म्हणजे थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवरचा राग आणि शिंदेंविषयीचं प्रेम... त्यामुळे प्रश्न पडतो की, जरांगेंना एकीकडे एकनाथ शिंदेंचा पुळका आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा इतका राग का?

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Eknath Shinde
Video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com