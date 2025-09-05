Video: शिंदेंचा पुळका, फडणवीसांवर राग! मनोज जरांगेंचं चाललंय काय? पडद्यामागे काहीतरी शिजतंय?

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आझाद मैदानातलं आंदोलन मागे घेतलं असलं तरी, त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे ते वारंवार चर्चेत असतात आणि वादात सापडतात. त्याला कारण म्हणजे थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवरचा राग आणि शिंदेंविषयीचं प्रेम... त्यामुळे प्रश्न पडतो की, जरांगेंना एकीकडे एकनाथ शिंदेंचा पुळका आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा इतका राग का? .मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे मुंबईतील आझाद मैदानात पाच दिवस आंदोलन केलं. अखेर हायकोर्टाच्या रेट्यानं सगळ्यांनाच कामाला लावलं. सरकारमधील हालचाली वाढल्या, आरक्षण उपसमितीच्या २ दिवसात बैठकांवर बैठका लागल्या अन् २ सप्टेंबरला एकीकडे कोर्टात सुनावणी सुरु होती अन् दुसरीकडे आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखेंसह अर्धा डझन मंत्री जरांगेंच्या मंचावर होते. त्यानंतर जरांगेंनी उपोषण मागे घेतलं. पण, यावेळीसुद्धा जरांगेंनी फडणवीसांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी मंचावर यावं पण ती मागण्या मान्य झाली नाही. आता हे सांगण्याचं कारण हे की, आंदोलनाच्या पाच दिवसांच्या काळातही जरांगेंची वक्तव्य आठवली तरी, जरांगेंची भाषा कोर्टाप्रती नरमाईची होती पण फडणवीसांवरचा द्वेष, राग त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट दिसून येत होता..फडणवीसांनी बाकी काही करावं पण आपल्या नादी लागू नये, भाजपातल्या मराठा आमदारांची खदखद आहे पण फडणवीसांमुळे अनेक आमदार गप्प आहेत, मराठा नेत्यांना संपवण्याचे कारस्थान देवेंद्र फडणवीस करत आहेत, भाजपमध्ये मराठा नेत्यांवर किती दबाव आहे, याची माहिती देणारे 25 ते 30 आमदार-खासदारांचे फोन आपल्याला आलेत, फडणवीस कुणालाच काम करू देत नाही, फडणवीससाहेब, तुमच्या एका चुकीमुळे देशाला डाग लागू शकतो, मोदी-शाहांना डाग लागू शकतो, मराठ्यांविषयी फडणवीसांच्या मनात द्वेष, रोष आहे, अशा प्रकारचे आरोप जरांगेंनी थेट फडणवीसांवर केलेत. त्यामुळे जरांगेंचा फडणवीसांवर इतका राग का? हा प्रश्न उपस्थित होतो..पहिला जातीचा मुद्दा सांगायचा झाला तर देवेंद्र फडणवीस हे ब्राह्मण समाजाचे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अंतरवाली सराटीतील झालेला लाठीचार्ज. खरंतर फडणवीसांच्या द्वेषाला पार्श्वभूमी २ वर्षांपूर्वीच्या अंतरवाली सराटी गावातल्या लाठीचार्जची आहे. कारण १ सप्टेंबर, २०२३ रोजी जवळपास १५०० पोलिस आणि एसआरपीएफ जवानांनी शांततेत आंदोलन करत असलेल्या आंदोलकांना अत्यंत निर्दयी पद्धतीने मारहाण केली. आंदोलन उधळून लावण्यासासाठी आंदोलकांवर अश्रूधूरांच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. गोळीबार देखील करण्यात आला. त्यामध्ये १०० पेक्षा अधिक आंदोलक जखमी झाल्याचा आरोप मराठा आंदोलकांकडून करण्यात आला तर तिकडे सरकारनं ७० पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारीसुद्धा आंदोलकांच्या दगडफेकीत जखमी झाल्याचं म्हटलं. तरी, या लाठीचार्जमुळे राज्यातलं मराठा आरक्षण आणि आंदोलनाचा मुद्दा तापला आणि पुढे मनोज जरांगे मराठा आरक्षणाचा हिरो बनले आणि रेस्ट इज हिस्ट्री. पण इथूनच खरंतर जरांगे विरुद्ध फडणवीस वादाचा अंक सुरु झाला जो आजतागायत सुरुच आहे..मग त्याला कधीय जातीय रंग दिला जातो तर कधी त्याला राजकीय रंग दिला जातो. म्हणजे फडणवीस मराठा नाहीत म्हणून हे सगळं घडतंय असा आरोप भरकोर्टात गुणरत्न सदावर्तेंकडून केला जातो. तर तिकडे शिंदेंच्या सांगण्यावरुन अन् फडणवीसांना अडचणीत आणण्यासाठी जरांगे आंदोलन करत असल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊतांनी केला. तरी, याविषयी जरांगेंना विचारलं असता, त्यांनी आपलं आंदोलन हे मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी, आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आहे; राजकारण करण्यासाठी नाही. जर, मुख्यमंत्र्यांना घेरायचं असतं तर, आपण 'वर्षा'वर घेरलं असतं आणि शिंदेंच्या ऐकण्यानुसार आंदोलन करायचे असते तर आरक्षणच नको म्हटले असते. आपल्याला राजकारण नको, आरक्षण पाहिजे, हे दोन वर्षात सिद्ध केले. त्यामुळे विरोधकांकडून होणाऱ्या आरोपांवर खुद्द जरांगेंनी हे उत्तर दिलंय. कारण राऊतांनी काल आरोप करताना मुख्यमंत्री फडणवीसांना अडचणीत आणण्यासाठी जरांगेंनी एकनाथ शिंदेंच्या सांगण्यावरुन आंदोलन केल्याचा आरोप केला होता..त्यामुळे आपल्या मनात फडणवीसांप्रती कटुता नसल्याचं जरांगेंनी उपोषण सोडण्यावेळी म्हटलं होतं. पण दुसरीकडे, फडणवीसांनी मात्र मराठा आरक्षणाच्या जीआरचं श्रेय देताना आरक्षण उपसमितीचं अभिनंदन केलं होतं.''हैदराबाद गॅझेट स्वीकारण्याबाबतचा शासन निर्णय सरसकट कुणबी (ओबीसी) आरक्षणाचा नसून पुराव्यांसाठीचा आहे. त्याने ओबीसींवर कोणताही परिणाम होणार नाही.'' असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत..तरी, जरांगेंचं शिंदेंवरच एवढं प्रेम का? तर एक म्हणजे शिंदे हे मराठा समाजातून येतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे आतापर्यंत ज्या ज्या वेळी जरांगेंनी आंदोलनं, उपोषणं केली त्या त्या वेळी जरांगेंनी शिंदेंचा विरोध वा जरांगेंच्या मुखातूनही शिंदेंविषयी अपशब्द निघाले नाहीत. तिसरी गोष्ट म्हणजे जरांगेंचं आंदोलन जेव्हा नवी मुंबईतल्या वाशीत पोहचलं तेव्हा सरकारकडून मंत्री नाही तर, मुख्यमंत्री पदी असूनही जरांगेंच्या मंचावर जाऊन, त्यांच्याशी चर्चा केली होती..विशेष म्हणजे आताच्या आझाद मैदानातील आंदोलनादरम्यान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी शिंदेंनाच विचारा की जरांगेंना शब्द देऊनही ते परत मुंबईत का आलेत? अशी टीका केली होती. त्याला उत्तर म्हणून राज ठाकरे हलक्या कानाचा, भाजप त्याचा वापर करून घेत आहे, अशा शब्दात जरांगेंनी राज ठाकरेंवर आगपाखड केली होती. त्यामुळे तेव्हाही जरांगेंचं शिंदे प्रेम उफाळून आलेलं राज्यानं पाहिलं. दरम्यान, जरांगेंच्या प्रेमाविषयी आणि जरांगेंच्या आडून फडणवीसांना गोत्यात आणण्याचा डाव केला जातोय? याविषयी एकनाथ शिंदेंना विचारण्यात आलं तेव्हा त्यांनी दिलेली प्रतिक्रिया सुद्धा महत्वाची आहे..जरांगेंच्या आडून फडणवीसांना गोत्यात आणण्याचा डाव?''एकनाथ शिंदे जे करतो ते खुलेआम करतो. खुलेआम महाराष्ट्रानं पाहिलं जे केलं ते. २०२२ साली पण पाहिलं जे सर्वसामान्य लोकांच्या मनात होतं ते आम्ही केलं. एका विचारधारेबरोबर आम्ही उघडपणे निर्णय घ्यायचा तो घेतला. कुणाला अडचणीत? सहकाऱ्यांना अडचणीत आणण्याची आमची वृत्ती नाही. देवेंद्रजी, अजितदादा आणि मी आम्ही टीम म्हणून काम करतो. ही आमची दुसरी टर्म आहे. हे असले धंदे आमच्या रक्तात नाही.'' असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.