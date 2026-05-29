Manoj Jarange : आम्ही उपोषणावर ठाम, सरकारला आणखी किती वेळ द्यायचा? मनोज जरांगेंनी स्पष्ट केली भूमिका...

Manoj Jarange Patil: राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापू लागला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी उद्यापासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य सरकारमधील मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड हे जरांगे पाटील यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना जरांगे पाटील यांनी उपोषणाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. आम्ही उपोषणावर ठाम असल्याचं त्यांनी सांगितलं..काय म्हणाले जरांगे पाटील?"सरकारचं शिष्टमंडळाशी चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत. सरकारला भेटू नका, असं आम्ही म्हटलेलं नाही. मात्र उद्याच्या उपोषणावर आम्ही ठाम आहोत. माझ्यासाठी माझा समाज मोठा आहे. समाजातील मुलांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. त्यामुळे उपोषण थांबवू शकत नाही. सरकारचं शिष्टमंडळ येत असेल तर आम्ही चर्चा करू, पण उपोषण मागे घेणार नाही, अशी प्रतिक्रिया जरांगे पाटील यांनी दिली..Manoj Jarange : ओबीसी आरक्षण देताना मंडल आयोगाने कोणता सर्व्हे केला? मनोज जरांनेगी प्रसाद लाडांनाच मागितला पुरावा....आता आम्हाला आश्वासन नको आहे. मुंबईत त्यांनी आश्वासन दिलं होतं, पण त्याला आता दहा महिने झाले. सरकारकडून अनेक मागण्यांची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचं नुकसान होत आहे. आता वाट पाहण्याची वेळ राहिलेली नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं..मराठा उपसमिती बरखास्त करा अन् स्वतंत्र मंत्रालय द्या! मनोज जरांगेंनी सरकारकडे केल्या १० मागण्या; पाहा संपूर्ण यादी!.पुढे बोलताना, मी कायद्याच्या चौकटीबाहेर काहीही बोलत नाही. सर्व नियम पाळत आहे. त्यामुळे आता माघार नाही. आम्हाला उपोषणाची हौस नाही. उपोषण सोपं नसतं. उन्हाचा त्रास होणार आहे, पण ही आमची अग्निपरीक्षा आहे. सरकार मराठा समाजाची अग्निपरीक्षा घेत आहे. मराठा समाजाने ज्यांना सत्तेत बसवलं, त्यांनाच आता सरकार उन्हात बसवणार आहे. सरकारला मराठा समाजाची दया नाही का? मुख्यमंत्री इतके भावनाशून्य आहेत का?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.