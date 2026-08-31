Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा मुंबईकडे कूच; आंदोलनासाठी जरांगे पाटलांची मोठी रणनीती, मराठा कार्यकर्त्यांना दिल्या 'या' सूचना

Manoj Jarange Patil Appeals to Maratha Community to Reach Mumbai : मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यातील वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला मुंबईकडे जाण्याचे आवाहन केले आहे. “आजपासून मराठा बांधवांनी मुंबईकडे जायला सुरुवात करा आणि १२ तारखेपर्यंत मुंबईत पोहोचा,” असे आवाहन त्यांनी मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांना केले.जरांगे पाटील यांनी कार्यकर्त्यांना मोठ्या संख्येने एकाच वेळी मुंबईत न जाता हळूहळू मुंबईकडे जाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुंबईत पोहोचल्यानंतर सुरुवातीला पाहुण्यांकडे राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. . आझाद मैदानावर लगेच जाऊ नका “फक्त आझाद मैदानावर जाऊ नका. हळूहळू मुंबईला जायला सुरुवात करा,” असे जरांगे पाटील म्हणाले. मुंबईत अगोदर पोहोचलेल्या मराठा बांधवांनी आझाद मैदान किंवा वर्षा बंगल्यावर जाऊ नये, असेही त्यांनी सांगितले. “आपण मी आल्यावर अचानक घुसू,” असे वक्तव्य करत त्यांनी आंदोलनाच्या पुढील रणनीतीचे संकेत दिले..Manoj Jarange : मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला अभिजीत दिपकेंचा पाठिंबा; सरकारला दिला थेट इशारा.तसेच, पोलिसांनी अडवले तर मुंबईकडून येणारे कार्यकर्ते पुढे येतील, असेही त्यांनी म्हटले. मात्र, पोलिसांना त्रास देऊ नका, असे आवाहन करताना “आपल्याला एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बघायचे आहे,” असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले. . मुंबईला जाताना झेंडे लावू नका मुंबईकडे जाणाऱ्या मराठा बांधवांनी वाहनांवर झेंडे बांधून जाऊ नये, अशी सूचनाही जरांगे पाटील यांनी केली. सगळे कार्यकर्ते एकाच वेळी मुंबईत जाणे शक्य नसल्याने टप्प्याटप्प्याने मुंबईत पोहोचण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे..दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारसोबत चर्चा सुरू असल्याचा दावा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला होता यावर सरकारसोबत कोणतीही चर्चा सुरू नसल्याचे सांगताना जरांगे पाटील यांनी सांगत “आमच्याकडून चर्चेची दारे खुली आहेत,” अशी भूमिका मांडली. पुढे बोलताना ते म्हणाले की की अंतरवाली सराटीत चर्चा होऊ शकते, मुंबई गेल्यावर चर्चा होणार नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.