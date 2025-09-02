Hyderabad Gazette : मनोज जरांगे मागणी करत असलेले 'हैदराबाद गॅझेट' आहे तरी काय? हे लागू झाल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार का?

Manoj Jarange Patil Protest : मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर त्यांचे उपोषण पाचव्या दिवशीही तीव्र स्वरूपात सुरू आहे. यावेळी त्यांनी हैदराबाद गॅझेट, सातारा आणि बाँबे गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी लावून धरली आहे. विशेषतः हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीवर त्यांचा विशेष भर आहे. पण हे हैदराबाद गॅझेट नेमके आहे तरी काय आणि मराठा आरक्षणासाठी त्याचे महत्त्व काय? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..हैदराबाद गॅझेट हा १९१८ मध्ये तत्कालीन निजामशाही सरकारने जारी केलेला एक ऐतिहासिक आदेश आहे. या गॅझेटमध्ये हैदराबाद संस्थानातील सामाजिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेची नोंद आहे. यात मराठा समाजाचा उल्लेख ‘कुणबी’ म्हणून आहे तर ‘हिंदू मराठा’ या नावाने शैक्षणिक आणि नोकरीच्या क्षेत्रात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. हा दस्तऐवज आजही न्यायालयात संदर्भ म्हणून ग्राह्य धरला जातो. (What is Hyderabad Gazette in Marathi).Nilesh Rane on Manoj Jarange : जरांगेंनी भावाला चिचुंद्री म्हटलं, आमदार निलेश राणे भडकले; म्हणाले, राणे कुटुंबावर....जरांगे यांचे म्हणणे आहे की या गॅझेटमधील नोंदी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा पुरावा देतात ज्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्यास मदत होऊ शकते. शनिवारी शिंदे समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी तत्त्वतः मान्यता मिळाल्याचे सांगितले परंतु याच्या अभ्यासासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल असेही स्पष्ट केले..Mumbai Court on Manoj Jarange: “आम्ही संयम ठेवला, कारण..."; कोर्टाने मनोज जरांगेंना झापलं, नोंदवल महत्वाचं निरीक्षण.दरम्यान जरांगे यांनी सातारा आणि बाँबे गॅझेटियरच्या नोंदींचाही आधार घेत मराठा समाजाच्या ऐतिहासिक मागासलेपणाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. हैदराबाद गॅझेटमुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो असा विश्वास आंदोलकांना आहे. मात्र यासाठी शासकीय पातळीवर तपासणी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणाचा हा लढा आता निर्णायक वळणावर आहे का हे येणारा काळच ठरवेल. आता या गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा मसुदा तयार असल्याचे काही सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.FAQs What is the Hyderabad Gazette?हैदराबाद गॅझेट हा १९१८ मधील निजाम सरकारचा ऐतिहासिक दस्तऐवज असून, यात मराठा समाजाचा ‘कुणबी’ म्हणून उल्लेख आहे.Why is Hyderabad Gazette important for Maratha reservation?या गॅझेटमधील नोंदी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा पुरावा देतात, ज्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी तो महत्त्वाचा मानला जातो.Who is Manoj Jarange Patil?मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढणारे प्रमुख आंदोलनकर्ता आहेत.What is the Satara and Bombay Gazette reference?सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटमध्येही मराठा समाजाच्या मागास स्थितीचे उल्लेख असून, ते ऐतिहासिक पुरावे म्हणून वापरले जात आहेत.Has the government accepted the Hyderabad Gazette for implementation?सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली असली तरी अंतिम निर्णयासाठी अभ्यास व कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.