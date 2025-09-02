महाराष्ट्र बातम्या

Hyderabad Gazette : मनोज जरांगे मागणी करत असलेले 'हैदराबाद गॅझेट' आहे तरी काय? हे लागू झाल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार का?

Manoj Jarange Patil Mumbai Protest : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे मनोज जरांगे पाटील उपोषण करत आहेत. पण यामध्ये वारंवार एक विषय येतोय हैदराबाद गॅझेटचा. हे नेमके काय आहे, जाणून घ्या
Manoj Jarange Patil Protest : मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर त्यांचे उपोषण पाचव्या दिवशीही तीव्र स्वरूपात सुरू आहे. यावेळी त्यांनी हैदराबाद गॅझेट, सातारा आणि बाँबे गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी लावून धरली आहे. विशेषतः हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीवर त्यांचा विशेष भर आहे. पण हे हैदराबाद गॅझेट नेमके आहे तरी काय आणि मराठा आरक्षणासाठी त्याचे महत्त्व काय? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

